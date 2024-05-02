ABD, Gürcistan'da protestolara şiddet uygulanmasını kınadı - Son Dakika
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ABD, Gürcistan'da protestolara şiddet uygulanmasını kınadı

ABD, Gürcistan\'da protestolara şiddet uygulanmasını kınadı

ABD'nin, Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını protesto edenlere şiddet uygulanmasını kınadığı bildirildi.

02.05.2024 09:52
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ABD'nin, Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını protesto edenlere şiddet uygulanmasını kınadığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, "Kremlin (Rusya) esintili" şeklinde nitelediği; hükümetin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te protesto edenlere karşı uygulanan şiddeti kınadıklarını belirtti.

İktidar partisinin, bu yasa tasarısıyla eleştirileri susturmak ve Gürcistan'da sivil topluma zarar vermek niyetinde olduğunu kaydeden Miller, şöyle devam etti:

"İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin Batı karşıtı tutumu, ülkeyi istikrarsızlığa sürüklüyor. Gürcistan hükümetinin açıklamaları Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğini destekleyen değerlerle örtüşmüyor. Bu durum da Gürcistan'ı tehlikeye atıyor."

Miller, hükümet yetkililerinin yasa tasarısını savunmak için kullandığı dili de eleştirerek bu tür yorumların, ABD ve Gürcistan arasındaki "güçlü ilişkileri" yanlış tanımladığını kaydetti.

Gürcü halkının yanında olduklarını belirten Miller, "Seslerini duyurmalarını destekliyoruz. Barışçıl protestolarda katılımcı ve gazetecilere yönelik uygulanan şiddeti kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Polis, göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı dün ikinci oylamadan geçmiş, tasarıya karşı çıkan yüzlerce kişi, parlamento binası önünde toplanmıştı.

Yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler, ellerinde Gürcistan ve AB bayrakları taşıyarak "Avrupa'ya evet, Rus yasasına hayır" sloganları atmıştı.

Gürcistan'da İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri ise yasa tasarısını protesto eden ve parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Geçen yıl da gösterilere neden olmuştu

Öte yandan, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngören "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı iktidar partisi tarafından ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunulmuştu.

Tiflis o dönemde de protestolara sahne olurken gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.

Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığının iddia edilmesi üzerine yasa tasarısı bu yıl tekrar gündeme gelmişti.

Kaynak: AA

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