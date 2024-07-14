ABD Güvenlik Yetkilileri, Trump'a Yönelik Saldırının Suikast Girişimi Olarak Soruşturuldu

NEW ABD güvenlik yetkilileri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında gerçekleştirilen saldırının, suikast girişimi olarak soruşturulduğunu duyurdu.
AP, bilgiyi ABD güvenlik yetkililerine dayandırdı.
Haberde, Trump'a yönelik, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında gerçekleştirilen saldırının, suikast girişimi olarak soruşturulduğu bildirildi.
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