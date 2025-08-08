ABD Hava Kuvvetleri'nde Trans Personel İle İlgili Değişiklikler

ABD Hava Kuvvetlerinde uzun yıllar görev yapan trans personelin erken emeklilik başvurularının artık kabul edilmeyeceği ve görevden uzaklaştırılmaları durumunda emekli maaşlarının ödenmeyeceği bildirildi.

ABD Hava Kuvvetlerinden bir sözcü, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, ordudaki trans personelin erken emeklilik şartlarında uygulanması beklenen değişiklikler hakkında bilgi verdi.

İsmi açıklanmayan sözcü, Hava Kuvvetlerinde 15 ila 18 yıl görev yapan trans personelin erken emeklilik başvurularının artık kabul edilmemesine karar verildiğini belirtti.

Sözcü, erken emekli olmak isteyen trans personelin, ordudan tek seferlik tazminat alarak ayrılmak ya da emekli maaşı ödenmeksizin görevden uzaklaştırılmak arasında seçim yapacağını açıkladı.

ABD Yüksek Mahkemesi, mayısta, Başkan Donald Trump yönetiminin transların ordu hizmetine katılımını yasaklayan düzenlemesinin geçici olarak uygulanabileceğine hükmetmişti.