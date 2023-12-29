ABD Hava Kuvvetlerine ait nükleer füze tesislerinde kanser riski

Associated Press (AP) haber ajansı, ABD Hava Kuvvetlerine ait nükleer füze tesislerinin, çalışanların ilerleyen hayatlarında kansere yakalanmasına yol açan zehirli maddeler içerdiğini ortaya koyan belgelere ulaştı.

AP, "Bilgi Özgürlüğü Yasası" kapsamında Hava Kuvvetlerinin nükleer füze programlarına dair 1980'lere kadar uzanan belgelerini ele geçirdi.

Hava Kuvvetlerinin 30 Aralık 2001 tarihli bir soruşturmasında, çalışma alanlarının "tehlikesiz" olduğunu belirttiğine dikkati çekilen haberde, şu anda bu projelerde çalışan birçok kişinin kanserle mücadele ettiği ya da kanserden dolayı yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Yeraltı nükleer füze kapsülleri ve silolarında çalışanlardan bazılarının maruz kaldığı zehirli maddeler nedeniyle kansere yakalandığı belirtilen belgelerde, buralarda ölçülen asbest oranının ise ABD Çevre Koruma Ajansının güvenlik standartlarının 50 kat üstünde olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Belgeler arasında, tesislerde, zaman zaman yerlerde koyu sıvıların bulunduğu, bilgisayarların aşırı ısınarak, çalışanların midesini bulandıran balık kokulu bir jel sızdırdığına dair tutanaklar ve çalışanların birbirine gönderdiği "burada hiç temiz hava kalmadı" şeklindeki notlar da yer aldı.

Birçok kanser vakasının bildirilmesiyle Hava Kuvvetlerinin bu yıl yeniden açtığı soruşturmanın verilerinin 2024'ün başında açıklanması bekleniyor.