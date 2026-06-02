ABD Heyeti SPIEF'e Katılacak

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD heyetinin birkaç yıl aradan sonra yarın başlayacak St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na (SPIEF) katılacağını belirterek, "Amerikalılar 2017-2018'den beri bu seviyede forumda temsil edilmedi." dedi.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere, 3-6 Haziran tarihlerinde düzenlenecek SPIEF'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Forum'da yaklaşık 100 ülkeden 20 bine yakın katılımcının olacağı bilgisini paylaşan Uşakov, "ABD Güzel Sanatlar Komisyonu Başkanı Rodney Cook başkanlığındaki resmi Amerikan heyeti, birkaç yıl aradan sonra ilk kez foruma katılacak. Amerikalılar 2017-2018'den beri bu seviyede forumda temsil edilmedi." ifadelerini kullandı.

Cook'un Forum kapsamında düzenlenecek "Rusya-ABD: Kültürler Diyaloğu" başlıklı oturumda konuşma yapacağını kaydeden Uşakov, Amerikan heyetinin Rus yetkililerle görüşeceğini ve iki ülke arasındaki kültürel ilişkilere dair konuları ele alacağını belirtti.

Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Forum'un ana oturumuna katılacağını ve etkinlik kapsamında dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceğini bildirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al-Suud'un Forum'a katılmak üzere Rusya'yı ziyaret edeceğini kaydeden Uşakov, bunların Forum'daki ana oturumda konuşma yapacağını söyledi.