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ABD Heyeti, Tayvan'ı Ziyaret Ederek Destek Mesajı Verdi - Son Dakika
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ABD Heyeti, Tayvan'ı Ziyaret Ederek Destek Mesajı Verdi

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret eden ABD heyeti, Ada'nın görevdeki lideri Tsai Ing-wen ve yeni seçilen lideri Lai Ching-te ile bir araya geldi. Heyet, görüşmelerde Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması için birlikte çalışmayı sürdürme mesajı verdi. Ziyaret, seçimlerin hemen ardından gerçekleşti ve Çin'in tepkisini çekti.

ABD Heyeti, Tayvan\'ı Ziyaret Ederek Destek Mesajı Verdi
15.01.2024 - 16:35,  Güncelleme: 16:36
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Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret eden ABD heyeti, Ada'nın görevdeki lideri Tsai Ing-wen ve yeni seçilen lideri Lai Ching-te ile bir araya geldi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, 13 Ocak'ta yapılan başkanlık ve parlamento seçimlerinin ardından Ada'ya ziyarette bulunan ABD heyeti, görüşmelerde "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması için birlikte çalışmayı sürdürme" mesajı verdi.

Heyet, Ada'nın görevdeki lideri Tsai ile yeni seçilen lideri Lai ve yardımcılığına seçilen Tayvan'ın eski Washington Temsilcisi Hsiao Bi-khim ile görüştü.

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Hadley ile eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James Steinberg'in yer aldığı heyete ABD'nin fiili temsilciliği niteliğindeki Tayvan Amerikan Enstitüsünün Washington'da görev yapan Başkanı Laura Rosenberger eşlik etti.

Tsai, heyetle görüşmesinde ziyaretin ABD'nin Tayvan demokrasisine desteğini gösterdiğini ve ABD ile ülkesi arasındaki yakın ilişkinin kanıtı olduğunu belirtti.

Lai de Tsai'nin kurduğu temel üzerinde Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumayı sürdüreceklerini vurgulayarak, ABD'nin Tayvan'ı desteklemeye devam etmesini ve ikili işbirliğini derinleştirmesini umduklarını dile getirdi.

Ziyaret, seçimlerin hemen ardından geldi

ABD'den eski üst düzey hükümet yetkililerinin yer aldığı heyet, üç günlük ziyaret için seçimlerden bir gün sonra, dün Ada'ya gelmişti.

Tayvan Amerikan Enstitüsünden ziyaret öncesi yapılan açıklamada, iki eski üst düzey yetkilinin, "ABD hükümetinin ricasıyla kendi özel kapasiteleri içinde Tayvan'ı ziyaret ettikleri" belirtilmişti.

Hadley, 2005-2009 yıllarında eski ABD Başkanı George W. Bush'un ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapmıştı.

Steinberg de ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2009 ile 2011 yılları arasında dışişleri bakan yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Washington yönetimi, Tayvan lideri Tsai'in ilk kez seçildiği 2020'deki başkanlık seçiminin ardından "gayriresmi" nitelikteki benzer bir heyeti Ada'ya yollamıştı.

Çin'den tepki

Heyetin ziyareti, ABD'li yetkililerin Tayvan ile resmi nitelik taşıyabilecek temaslarda bulunmasına itiraz eden Çin'in tepkisini çekti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Tayvan seçimlerinin, "Çin'in bir bölgesinin iç işi olduğunu" belirterek, "Çin, ABD'nin Tayvan ile hangi şekilde veya hangi gerekçeyle olursa olsun resmi ilişki kurmasına ve Tayvan'ın işlerine müdahale etmesine karşıdır." dedi.

ABD'ye "tek Çin" ilkesine bağlı kalmaya ve Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemeyeceği taahhüdüne uymaya çağıran Sözcü Mao, "ABD, Tayvan bağlantılı meseleleri ele alırken son derece dikkatli olmalı, 'tek Çin' ilkesini muğlaklaştırıp içini boşaltmamalı ve Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçılara yanlış mesaj vermekten kaçınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Tayvan'da 13 Ocak'ta düzenlenen başkanlık seçimlerini iktidardaki Demokratik İleri Partinin (DPP) adayı, görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te kazanmıştı.

DPP iktidarında 2016'dan bu yana, iki dönemdir Ada'nın lideri Tsai Ing-wen, görev süresi dolacağından seçimde aday olmamıştı.

Pekin yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Tayvan'daki seçimlerin ardından kutlama mesajı yayımlamasını protesto etmişti.

Kaynak: AA
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