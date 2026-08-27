ABD: Hizbullah'ın Silah Bırakması Gerekiyor - Son Dakika
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ABD: Hizbullah'ın Silah Bırakması Gerekiyor

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Büyükelçi İsa, Hizbullah'ın silah bırakmasının İsrail'e baskı için kolaylaştırıcı olacağını belirtti.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa, Hizbullah'ın silah bırakmasının Lübnan topraklarını terk etmesi konusunda İsrail'e baskı yapılmasını kolaylaştıracağını savundu.

Lübnan'daki Dürzi toplumunun lideri Sami Ebi el-Muna, İsa ile başkent Beyrut'un Verdan bölgesindeki Dürzilerin genel merkezinde bir araya geldi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, görüşmede, Lübnan ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra siyasi ve güvenlikle ilgili konular ele alındı.

İsa görüşmenin akabinde yaptığı açıklamada, Lübnanlıların, Hizbullah'ın silah bırakması konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.

Silahın yalnızca devletin elinde olması gerektiğini söyleyen İsa, ABD'nin, Hizbullah'ın silah bırakmayı reddetmesi durumunda ne yapacağı yönündeki soruya "bekliyoruz" diyerek cevap verdi.

Bir buçuk yıldan fazla bir süredir Hizbullah'tan silahlarını bırakmasını istediklerini belirten İsa, bunun, Lübnan topraklarından çekilmesi için İsrail'e baskı yapılmasını kolaylaştıracağını savundu.

İsa, Hizbullah'ın silahlarını bırakmaya yanaşmamasının, işleri zorlaştırdığını öne sürdü.

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi ile ilgili de konuşan İsa, bu saldırılar hakkında İsrail ile görüştüklerini ve azaltılması için baskı yaptıklarını söyledi.

Muna ise başta ABD olmak üzere uluslararası topluma, egemenliğini sağlama ve kalkınma yolunda Lübnan'a destek verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in planının, Lübnan'ın güneyinde hegemonya kurma, genişleme ve toprakları ele geçirme üzerine kurulu olduğunu kaydeden Muna, barışın uluslararası kararlar ve egemenlik çiğnenerek, hava, su ve toprak işgal edilerek sağlanamayacağını vurguladı.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentindeki gelişmelere de değinen Muna, orada kanlı ve planlı bir proje yürütüldüğüne işaret etti.

Muna, Süveyda'da yaşananların bir daha tekrarlanmamasını ve Dürzilerin bölgesel çekişmelerin bedelini ödememesini istedi.

Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran 2025'te Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD: Hizbullah'ın Silah Bırakması Gerekiyor - Son Dakika

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