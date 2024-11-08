ABD İHA'sı Somali'de Düştü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüyle mücadele eden ABD Afrika Komutanlığına (AFRICOM) ait insansız hava aracının (İHA), Somali'nin güneyinde düştüğü bildirildi.
AFRICOM'dan yapılan açıklamada, Somali'nin güneyinde ABD ordusuna ait İHA'nın 5 Kasım'da düştüğü ifade edildi.
Hava aracının neden düştüğüne dair açıklama yapılmazken kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
ABD, Mogadişu hükümetinin örgütle mücadelesine destek olmak için asker eğitiminin yanı sıra Somali ordusuna hava desteği de veriyor.
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