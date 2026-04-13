ABD ile İran Geriliminde Yeni Aşama
ABD ile İran Geriliminde Yeni Aşama

13.04.2026 11:57
Trump, İran limanlarına abluka uygulayacak; CENTCOM tarafsız geçiş verecek, İran sert karşılık verecek.

(ANKARA) - ABD ile İran arasındaki gerilim, Pakistan'daki başarısız barış görüşmelerinin ardından yeniden tırmanırken, ABD Başkanı Donald Trump, İran limanlarına abluka uygulanacağını açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), uygulamanın tüm gemilere tarafsız olacağını belirtirken, İran ise Hürmüz Boğazı'na yaklaşan askeri gemilere sert karşılık verileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün itibarıyla İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere abluka uygulanacağını açıklamıştı. Trump, diğer ülkelerin de Hürmüz Boğazı'nın ablukasına katılacağını söylemiş ancak hangi ülkeler olduğunu belirtmemişti. Trump ayrıca, İran'ın nükleer programına dikkati çekerek, "ABD'nin İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlayacağını vurgulamıştı.

CENTCOM: "Uygulama, tüm ülkelere ait gemiler için tarafsız şekilde yürütülecek"

CENTCOM da "uygulamanın tüm ülkelere ait gemiler için tarafsız şekilde yürütüleceğini ancak İran dışındaki limanlara Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş yapan gemilerin seyrüsefer özgürlüğünün engellenmeyeceğin bildirdi. CENTCOM, ABD Donanması'nın 2022 tarihli deniz operasyonları hukuku el kitabında yer alan "abluka" tanımına uygun şekilde hareket edeceklerini belirtti.

CENTCOM ayrıca, İran'a ait olmayan limanlara gidiş-geliş yapan gemilerin serbest geçişinin engellenmeyeceğini ve ticari denizcilerin abluka başlamadan önce resmi olarak bilgilendirileceğini ifade etti.

İran: "Hürmüz Boğazı'na yaklaşacak herhangi bir askeri geminin ateşkesi ihlal etmiş sayılacak"

İran Devrim Muhafızları ise "Hürmüz Boğazı'na yaklaşacak herhangi bir askeri geminin ateşkesi ihlal etmiş sayılacağını ve sert şekilde karşılık verileceğini" duyurdu.

WSJ: "Trump, yeniden hava saldırılarını başlatma seçeneğini değerlendiriyor"

ABD merekezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Trump'ın İran'a yönelik hava saldırılarını yeniden başlatma seçeneğini değerlendirdiğini yazarken, Beyaz Saray, "söz konusu iddiaların tamamen spekülasyon olduğunu" belirtti.

Artan gerilim, küresel piyasalara da yansıdı. Petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıktığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Donald Trump, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor
Acun Ilıcalı’dan kendi oyuncusuna sert tepki Acun Ilıcalı'dan kendi oyuncusuna sert tepki
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı

12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
11:25
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
11:23
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
