ABD, Irak'a Helikopter Satışını Onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'a "Bell 412EPX ve Bell 407M helikopterleri" ile ilgili askeri ekipmanların olası satışını onayladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'a, tahmini toplam maliyeti 800 milyon dolar olan Bell 412EPX ve Bell 407M helikopterleri ile ilgili askeri ekipmanların olası satışının onaylandığı belirtildi.

Satışın, "stratejik bir ortağın güvenliğinin iyileştirilmesine yardımcı olarak" ABD'nin dış politikasını ve ulusal güvenliğini destekleyeceği; Irak'ın nakliye, keşif ve havadan karaya hedefleme kapasitelerini geliştirerek bu ülkenin gelecekteki tehditlerle başa çıkma kabiliyetini artıracağı aktarıldı.

ABD'den Irak'a yapılacak söz konusu satışa yönelik başlıca yüklenicinin Bell-Textron olduğu ifade edildi.