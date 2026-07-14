ABD, İran'a Deniz Ablukasını Yeniden Başlattı

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran limanları ve kıyı bölgelerine giden ya da bu bölgelerden ayrılan gemilere yönelik deniz ablukasının yeniden başlatıldığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD güçlerinin bugün ABD Doğu Saati ile 16.00'da İran limanları ve kıyı bölgeleriyle bağlantılı gemi geçişlerine yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, Orta Doğu genelinde 20'den fazla ABD donanma savaş gemisi ile yüzlerce askeri hava aracının görev yaptığı bildirildi.

CENTCOM, Amerikan güçlerinin teyakkuz halinde olduğunu ve göreve hazır bulunduğunu kaydetti.