ABD, İran'a Karşı 10 Bin İHA Gönderdi

ABD, yüksek maliyetli savunma sistemlerinin kullanımından kaçınmak, aynı zamanda İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını püskürtmek amacıyla, Ukrayna yapımı önleyici İHA'lardan 10 bin tanesini Orta Doğu'ya gönderdiği belirtildi.

Bloomberg'e konuşan Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattıkları saldırıların beşinci gününde, Ukrayna'da üretilen yapay zeka destekli "Merops" İHA'larından 10 bin tanesini, Orta Doğu bölgesine gönderdikleri bilgisini paylaştı.

Bu İHA'ların tanesinin 14 bin ila 15 bin dolar arasında değiştiğini belirten Driscoll, daha büyük siparişlerin bu maliyeti 3 bin ila 5 bin dolara düşürebileceğini söyledi.

Driscoll, "Aslında maliyet eğrisinin daha iyi tarafındayız. Dolayısıyla İran her bir insansız hava aracını fırlattığında ve biz onları düşürebildiğimizde, önemli miktarda para kaybediyorlar." dedi.

Haberde, Merops'un, her biri 4 milyon dolardan fazla maliyete sahip Patriot ve Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) sistemlerine göre daha az maliyetli olduğu aktarıldı.

Ukrayna'dan ABD'ye İHA'yla teşekkür

Axios'ın haberinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Ağustos 2025'te Beyaz Saray'da yapılan görüşmede Zelenskiy'in Trump'a, desteklerinden dolayı teşekkür mahiyetinde önleyici İHA vermeyi teklif ettiği ileri sürülmüştü.

Habere göre Ukraynalı yetkililer, ABD'li muhataplarına Orta Doğu haritasını sergileyerek yaptıkları sunumda, "İran'ın Shahed tipi kamikaze İHA tasarımlarını geliştirdiğini" ifade etmiş, İran veya vekil güçlerinden gelebilecek tehditlere karşı ABD'nin üslerinin bulunduğu bazı Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde "İHA mücadele merkezi" kurulması fikrini ortaya atmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.