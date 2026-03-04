ABD İran'a Yönelik Saldırıları Hızlandırıyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik "daha büyük saldırıların" geldiğini, "yavaşlamanın" söz konusu olmadığını belirtti.

Hegseth, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile birlikte ABD- İsrail'in İran'a saldırılarının beşinci gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ABD ordusu İran'a karşı Irak'ta 2003 operasyonundakinden iki kat daha fazla hava gücü kullanıyor." diyen Hegseth, bu kapasitenin İsrail'in 12 gün operasyonlarının "7 katı büyüklüğünde" olduğunu bildirdi."

Hegseth, "Daha büyük saldırı dalgaları geliyor, hızlanıyoruz, yavaşlamıyoruz." dedi.

"Amerika, Başkan (Donald) Trump'ın doğrudan komutası altında, kesin, yıkıcı ve acımasız bir şekilde kazanıyor." ifadesini kullanan Hegseth, İran Hava Kuvvetlerinin "yok edildiğini" ileri sürdü."

ABD Savunma Bakanı, İran Donanmasının "Basra Körfezi'nin dibinde yatmakta" olduğunu ve dün gece "İran'ın en değerli savaş gemisi Süleymani'yi" batırdıklarını söyledi.

Hegseth, ABD Başkanı Trump'a suikast girişiminde bulunan birliğin liderinin yakalandığını öne sürdüğü konuşmasında, "İran, Başkan Trump'ı öldürmeye çalıştı ve son gülen Başkan Trump oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye hava sahasına yönelen füzenin NATO'nun 5'inci maddesini "tetiklemeyeceğini" söyledi

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen füzenin NATO'nun hava savunma sistemleri tarafından imha edilmesiyle ilgili yorumda bulundu.

Hegseth, "Bu özel çatışmanın farkındayız. Ancak bunun 5'inci madde gibi bir şeyi tetikleyeceği anlamına gelmiyor." görüşünü paylaştı.

ABD askerlerinin güvenliği konusunda da değerlendirmelerde bulunan Hegseth, ABD birliklerinin yüzde 90'ından fazlasının "İran'ın ateş menzilinin dışında" olduğunu vurguladı.

Hegseth, İsrail istihbarat ve savaş gücünün İran'ı kontrol altında tutma kapasitesine değinerek, "Elbette İran hala bazı füzeler fırlatabilecek ve hala sivil hedeflere tek yönlü saldırı dronları fırlatabilecek, vekilleri büyükelçiliklerimize, üslerimize ve hassas hedeflerimize saldırmaya çalışacak." şeklinde konuştu.

Caine: "20'den fazla İran savaş gemisini imha ettik"

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının ilk beş gününü değerlendirdiği basın açıklamasında, bu sürede toplamda "2 binden fazla hedefi" vurduklarını belirtti.

Caine, "Bölge dışındaki fırkateyne ek olarak, bir denizaltı da dahil olmak üzere 20'den fazla İran savaş gemisini imha ettik ve şu anda İran'ın bölgedeki önemli deniz gücünü etkisiz hale getirdik." dedi.

ABD donanmasının Basra Körfezi'nde kurduğu üstünlüğe değinen Caine, "Bir ABD donanması hızlı saldırı denizaltısı, tek bir Mark 48 torpidosuyla düşman savaş gemisini anında batırarak, savaş gemisini denizin dibine gönderdi." bilgisini paylaştı.

Caine, İran'a yönelik saldırıların başlamasının üzerinden henüz "100 saat geçtiğini" belirterek, "Bu operasyonların karmaşık, tehlikeli ve henüz bitmediğini her zaman hatırlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.