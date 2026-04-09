ABD-İran Ateşkesinde Türkiye'nin Kritik Rolü ve Lübnan'ın Dışlanması
ABD-İran Ateşkesinde Türkiye'nin Kritik Rolü ve Lübnan'ın Dışlanması

09.04.2026 14:13
ABD ve İran arasında varılan iki haftalık ateşkesin arka planında Türkiye'nin önemli bir rolü olduğu belirtiliyor. Görüşmeler, bölgedeki gerilimi geçici olarak azalttı. Ancak, Lübnan'ın ateşkese dahil olup olmadığı konusunda belirsizlik sürüyor.

ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkesin ardından İsrail basınından Haaretz, karar gecesinin perde arkasını mercek altına alan çarpıcı bir haber yayımladı. Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Pakistan Genelkurmay Başkanı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında gerçekleştirilen görüşmeler, bölgede gerilimi geçici olarak durdurdu.

Haaretz'e konuşan kaynaklar, Trump'ın sözlü anlaşma sağlanmasının sadece 15-20 dakika sonrasında sosyal medyadan ateşkesi ilan ettiğini aktardı. Kaynaklar, Türkiye'nin süreçte kritik rol üstlendiğini belirterek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın masada son ana kadar etkili bir rol oynadığını ve ateşkesin güvenceye alınmasında kilit katkı sağladığını ifade etti.

Öte yandan, Haaretz'e göre Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklaması kısa süreli heyecan yarattı, ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi bunu yalanladı. ABD Başkanı Trump da Lübnan'ın ateşkese dahil olmadığını belirterek İsrail'in açıklamasını destekledi. Buna karşılık, İran medyası Lübnan'daki saldırıların durmadığını ve Hürmüz Boğazı'nı bir kez daha geçişe kapattığını bildirdi.

Kaynaklar, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücretlerinin geçici ateşkes görüşmelerinde ele alınmadığını, ancak İslamabad'daki müzakerelerde detaylı şekilde konuşulacağını vurguladı. İran'ın Boğaz'daki egemenlik talebinin uluslararası hukuka göre tartışma konusu olmadığına dikkat çekildi. Haaretz'e göre, mevcut durumda ABD ile İran arasında imzalı veya imzasız bir belge yok, saldırıların geçici olarak durdurulmasına ilişkin sözlü bir anlaşma sağlanmış durumda.

Son Dakika Güncel ABD-İran Ateşkesinde Türkiye'nin Kritik Rolü ve Lübnan'ın Dışlanması - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD-İran Ateşkesinde Türkiye'nin Kritik Rolü ve Lübnan'ın Dışlanması - Son Dakika
