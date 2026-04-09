ABD-İran Ateşkesi Piyasaları Rahatlattı
09.04.2026 07:59
ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkes, enerji piyasalarında rahatlama sağladı. Petrol fiyatları düşerken, dolar endeksi de son dört haftanın en düşük seviyesine geriledi. Avrupa ve Asya borsalarında yükseliş gözlendi.

ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes, küresel piyasaların tansiyonunu düşürdü. Haftalardır savaşın gölgesinde yön arayan enerji piyasaları, ateşkes haberiyle birlikte rahatlama rallisi yaşadı. Petrol fiyatları hızla geri çekilirken, risk iştahı yeniden canlandı.

Dolar satışıyla birlikte dolar endeksi dört haftanın en düşük seviyesine geriledi ve euro/dolar paritesi 1,17 dolara yükseldi. Ateşkes kapsamında İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması karşılığında ABD ve İsrail'in askeri operasyonları durdurması bekleniyor. Bu gelişme, arz kesintisi riskini kısa vadede ortadan kaldırdı. Brent petrol yüzde 16'ya varan düşüşle 94 dolar seviyesine gerilerken, WTI petrol de 96 dolar civarına inerek son yılların en sert günlük düşüşlerinden birini kaydetti.

Enerji piyasalarındaki rahatlama, diğer varlık sınıflarına da yayıldı. Avrupa borsaları yüzde 3-5 aralığında yükselirken, Asya piyasalarında da güçlü alımlar görüldü. Endüstriyel metallerde bakır üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Altın karmaşık bir seyir izledi; jeopolitik risklerin azalması güvenli liman talebini zayıflatırken, piyasadaki toparlanma beklentileri değerli metale destek verdi.

Uzmanlara göre, önümüzdeki günlerde piyasaların yönü, diplomatik temasların kalıcı bir anlaşmaya dönüşüp dönmeyeceğine bağlı olacak. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Şubat sonundan bu yana yaklaşık 52 ton altın satması, küresel altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekonomi, Finans, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

