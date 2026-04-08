ABD-İran Ateşkesi Tel Aviv'de Sert Tepkilere Yol Açtı

ABD- İran arasındaki ateşkes, Tel Aviv'de sert tepkilere yol açtı. Muhalefet lideri Yair Lapid, gelişmeyi 'siyasi felaket' olarak nitelendirerek, İsrail'in güvenliği için uzun vadeli riskler uyarısında bulundu ve Başbakan Netanyahu'nun stratejik olarak çöktüğünü savundu.

Koalisyon ortağı Otzma Yehudit partisinden Zvika Fogel, Trump'ı 'zayıf' olarak eleştirirken, İsrail Beyteinu lideri Avigdor Liberman ateşkesin İran'a nefes aldırdığını belirtti. Lübnan sınırındaki topluluklar, Hizbullah tehdidine karşı operasyonların durdurulmasından endişe duyuyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, ateşkesi desteklediğini açıkladı, ancak Lübnan'ı kapsamadığını vurguladı. Bu açıklamanın ardından İsrail ordusu, Güney Lübnan'daki hedeflere saldırılar gerçekleştirdi, Hizbullah ise ateşkes sonrası saldırılarını durdurdu.