ABD-Iran Gerilimi: İran'dan Sert Tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Tahran ve Washington arasındaki müzakerelerde arabuluculuk görevini yürüten Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Munir, ABD ve İran arasındaki gerilimin artmasının ardından bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile telefonda görüştü.

Erakçi, ABD'nin İran'ın çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını "şiddetle" kınayarak, bunun, Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve ABD ile İran arasında ateşkes için varılan mutabakat zaptının "açık bir ihlali" olduğunu belirtti.

ABD'li yetkililerin mutabakat zaptına ilişkin söylemlerine dikkati çeken Erakçi, bu söylemleri, "mutabakatın ihlalinin ve Washington'un savaş kışkırtıcı politikalarının devamının açık bir işareti" şeklinde nitelendirdi.

Erakçi, İran halkının ve silahlı kuvvetlerinin ülkenin egemenliğini, torak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini savunma konusunda kararlı olduğunu söyledi.