ABD-İran Görüşmelerinde İlerleme Piyasaları Olumlu Etkiliyor

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerden gelen haber akışı, fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürüyor. Uzlaşı masasında iki ülkenin nükleer ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konularında restleşmesiyle tırmanan gerilim, dünkü görüşmelerde bir miktar yatıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerin Washington ile temasa geçtiğini ve bir anlaşmaya varmaya istekli olduklarını belirtti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance da görüşmelerde çok ilerleme kaydedildiğini ancak görüşmelerin devamı ve olası anlaşmanın İran'a bağlı olduğunu savundu.

Görüşmelerde 'anlaşma' söyleminin giderek daha sık dillendirilmesiyle birlikte, yatırımcılar geçen hafta sağlanan ateşkesin korunacağına yönelik temkinli iyimserliğini sürdürüyor. New York borsasında dünkü işlemlerde pozitif bir görünüm oluşurken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri çatışmanın başladığı 28 Şubat'tan bu yana oluşan kayıplarını tümüyle telafi etti. Analistler, piyasaların gelen olumlu haberleri fiyatlamada daha istekli olduğunu belirterek, Pakistan'daki görüşmeden bir anlaşma çıkmasa bile bu görüşmenin bölgedeki gerilimin çözüme kavuşturulması için bundan sonra da adımlar atılacağına dair beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.

Washington ile Tahran'ın barış görüşmelerinde ilerleme sağlayacağına yönelik iyimserliklerle petrol fiyatlarında gözlenen geri çekilme, piyasalarda risk iştahını destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıktı. Mevcut ateşkesin korunacağı ve Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatlarının yeniden ivme kazanabileceğine yönelik beklentilerle Brent petrolün varil fiyatı 94 dolara çekildi. Analistler, enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin küresel enflasyon açısından temel risk unsuru olmayı sürdürdüğüne işaret ederek, savaşla birlikte hızla yükselen petrol fiyatlarının kalıcı olarak gerilemesinin zaman alabileceğini belirtti.

ABD'de enflasyonun gelecek aylardaki seyrine ilişkin belirsizlikler sürerken, bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin bu görünüm hakkında önemli sinyaller vermesi bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirgin bir değişim gözlenmedi. Beklentiler genel olarak bankanın temkinli duruşunu koruyacağı yönünde şekilleniyor.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları, Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde başladı. Toplantılarda, küresel enerji ve tedarik zincirlerinde tahribata yol açan Orta Doğu'daki çatışmaların yerini geçici ateşkesin ardından temkinli bekleyişe bıraktığı bir dönemde dünya ekonomisinin aktörleri bir araya geliyor. Söz konusu toplantılarda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey dahil olmak üzere birçok önde gelen merkez bankası başkanı konuşma yapacak.

Bu gelişmelerle ABD'de tahvil piyasalarında alıcı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,28 seviyesine indi. Savaşın sona ereceğine dair beklentiler ve petrol fiyatlarının geri çekilmesiyle enflasyon baskılarının azalabileceği düşünceleriyle altının ons fiyatı yeni işlem gününe yüzde 0,6 artışla 4 bin 768 dolardan başladı. Dün yüzde 0,2 düşüşle 98,3 seviyesine inen dolar endeksi, yeni günde yatay seyrediyor.

Kurumsal tarafta ise Goldman Sachs'ın hisseleri, beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesine karşın yaklaşık yüzde 2 azalışla günü tamamladı. Dün S&P 500 endeksi yüzde 1,02, Nasdaq endeksi yüzde 1,23 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,63 yükselişle kapanırken, ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Avrupa borsalarında dün negatif bir görünüm öne çıkarken, gözler ECB Başkanı Lagarde'ın bugün IMF ve Dünya Bankasının Bahar Toplantılarında yapması beklenen konuşmaya çevrildi. Analistler, olumlu haber akışının seans sonrasına denk gelmesi nedeniyle Avrupa borsalarında fiyatlanamadığını belirtti. Hürmüz Boğazı etrafındaki risklerin tamamen ortadan kalkmaması, Avrupa'da enerji şirketlerinin karlılık beklentilerini desteklemeye devam ediyor.

ABD-İran krizinin çözüleceğine dair umutlarla ABD'de görülen alıcılı seyir, yeni işlem gününde Asya borsalarına da taşındı. Bölgede teknoloji öncülüğünde yükselişler öne çıkarken, petrol fiyatları ve dolar endeksindeki geri çekilme bölgede enflasyon risklerini bir miktar azaltırken, Japon tahvillerinde alıcılı bir seyir izleniyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 14.058,51 puandan tamamladı. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD programı kapsamında New York'ta ilk sunumunu gerçekleştirdi. Karahan sunumunda, enflasyon ve makroekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.