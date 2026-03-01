ABD, İran ile Diplomasi Denedi

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ABD'nin İran'a saldırıları öncesi defalarca diplomasi kanallarını denediğini savunarak, "ancak barış için gerçek bir taraf" bulamadıklarını iddia etti.

Waltz, " Orta Doğu'da durum" başlığı altında acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a askeri saldırılarının "ahlaki netlik gerektiren tarihi bir an" olduğunu savunan Waltz, bu saldırılarla İran'ın füze ve nükleer silah kapasitesinin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini öne sürdü.

Waltz, İran'ın Orta Doğu'da uzun zamandır kan dökülmesine neden olduğunu iddia ederek, "Tahran rejimi, Amerikan askerlerinin hayatına mal olan saldırılara öncülük etti." dedi.

Uluslararası toplumun İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı ilkesini teyit ettiğini savunan Waltz, "Bu ilke bir siyaset meselesi değil, küresel güvenlik meselesidir ve bu amaçla ABD yasal adımlar atmaktadır." ifadelerini kullandı.

Waltz, İran ile ABD'nin defalarca iyi niyetle diplomasi yolunu denediğini, "ancak barış için gerçek bir taraf" bulunmadığı yerde diplomasinin başarılı olamadığını savundu.