ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki dronlarını düşürdü

(ANKARA) - ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef almak amacıyla birden fazla tek yönlü saldırı dronu fırlattığını, ABD güçlerinin ise son saatlerde söz konusu dronların tamamını düşürdüğünü bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırma girişimiyle birden fazla tek yönlü saldırı dronu fırlattı. ABD güçleri, boğazdan trafik akışının engelsiz bir şekilde devam ettiği son saatlerde hepsini düşürdü. Uluslararası ticaret koridoru geçişe açık kalmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.