(ANKARA) - Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Albusaidi, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin perşembe günü Cenevre'de yapılacağını açıkladı.
Albusaidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD-İran müzakerelerinin bu perşembe Cenevre'de yapılacağını ve anlaşmanın sonuçlandırılması için olumlu bir ivme yakalanacağını teyit etmekten memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › ABD-İran Müzakereleri Cenevre'de - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?