ABD-İran Müzakereleri Cenevre'de

(ANKARA) - Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Albusaidi, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin perşembe günü Cenevre'de yapılacağını açıkladı.

Albusaidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD-İran müzakerelerinin bu perşembe Cenevre'de yapılacağını ve anlaşmanın sonuçlandırılması için olumlu bir ivme yakalanacağını teyit etmekten memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.