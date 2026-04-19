ABD-İran Müzakereleri Pakistan'da Başlıyor - Son Dakika
ABD-İran Müzakereleri Pakistan'da Başlıyor

19.04.2026 19:22
Yarın yapılacak müzakerelerde ABD ve İran heyetleri görüşecek. Tahran katılımını henüz teyit etmedi.

ABD ile İran arasında yarın Pakistan'da yapılacak 2. tur müzakerelere ABD tarafından yine Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in katılacağı belirtildi.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yarın İran ile yapılacak müzakerelerde ABD'den aynı isimler yer alacak.

Buna göre Pakistan'daki 2. tur yeni görüşmeler için ABD'den Vance, Witkoff ve Kushner masada yer alacak.

İran tarafında ise İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bageri Keni'nin katılmasının beklendiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, İran yönetiminin ikinci tur görüşmelere katılıp katılmayacağına ilişkin nihai kararın henüz ne teyit edildiği ne de reddedildiği ifade edildi.

Pakistan'daki ABD-İran müzakerelerinde anlaşmaya varılamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün, sosyal medya hesabından, ABD temsilcilerinin yarın akşam müzakereler için Pakistan'ın İslamabad şehrine gideceğini açıklayarak, "Çok adil ve makul bir anlaşma sunuyoruz ve umarım kabul ederler çünkü kabul etmezlerse ABD, İran'daki her bir enerji santralini ve her bir köprüyü imha edecek." şeklinde tehditte bulunmuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD-İran Müzakereleri Pakistan'da Başlıyor - Son Dakika

