ABD-İran Müzakerelerinde İkinci Tur Umut Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD-İran Müzakerelerinde İkinci Tur Umut Veriyor

ABD-İran Müzakerelerinde İkinci Tur Umut Veriyor

BM, ABD ile İran arasındaki ikinci tur müzakereleri olumlu bir işaret olarak değerlendiriyor.

18.04.2025 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD ile İran arasında bu hafta sonu gerçekleştirilecek ikinci tur müzakereleri, "olumlu bir işaret" olarak değerlendirdiklerini ve olumlu sonuçlanmasını temenni ettiklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD-İran dolaylı müzakerelerinin ikinci turunun cumartesi günü Roma'da yapılacağını açıkladı. Görüşmelerde, Tahran'ın nükleer programı ve Washington'un uyguladığı yaptırımlar ele alınacak.

Dujarric, perşembe günkü olağan basın toplantısında, "ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki diyaloğun olumlu sonuçlanmasını umuyoruz. Böylece Körfez bölgesi, Ortadoğu ve iki ülke arasındaki gerilim de düşecektir" ifadelerini kullandı.

Dujarric, "Bu hafta sonu ikinci bir tur görüşme yapılacağı anlaşılıyor. Bu da başlı başına olumlu bir işaret. Elbette bu süreci çok yakından izleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Mart ayı başında ABD Başkanı Donald Trump, İranlı liderlere gönderdiği mektupta İran'ın nükleer programı konusunda müzakere önerisinde bulunmuş, İran da bu teklife olumlu yanıt vererek dolaylı görüşmeleri kabul etmişti.

ABD-İran dolaylı görüşmelerinin ilk turu geçen hafta Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleşmişti. Beyaz Saray, görüşmelerin "son derece olumlu ve yapıcı" geçtiğini açıklarken, İran Dışişleri Bakanlığı ise görüşmeleri "yapıcı" olarak niteledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-İran Müzakerelerinde İkinci Tur Umut Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu

21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:59 Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:50 Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 21:34:37. #7.11#
SON DAKİKA: ABD-İran Müzakerelerinde İkinci Tur Umut Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement