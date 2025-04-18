ABD-İran Müzakerelerinde İkinci Tur Umut Veriyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD ile İran arasında bu hafta sonu gerçekleştirilecek ikinci tur müzakereleri, "olumlu bir işaret" olarak değerlendirdiklerini ve olumlu sonuçlanmasını temenni ettiklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD-İran dolaylı müzakerelerinin ikinci turunun cumartesi günü Roma'da yapılacağını açıkladı. Görüşmelerde, Tahran'ın nükleer programı ve Washington'un uyguladığı yaptırımlar ele alınacak.

Dujarric, perşembe günkü olağan basın toplantısında, "ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki diyaloğun olumlu sonuçlanmasını umuyoruz. Böylece Körfez bölgesi, Ortadoğu ve iki ülke arasındaki gerilim de düşecektir" ifadelerini kullandı.

Dujarric, "Bu hafta sonu ikinci bir tur görüşme yapılacağı anlaşılıyor. Bu da başlı başına olumlu bir işaret. Elbette bu süreci çok yakından izleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Mart ayı başında ABD Başkanı Donald Trump, İranlı liderlere gönderdiği mektupta İran'ın nükleer programı konusunda müzakere önerisinde bulunmuş, İran da bu teklife olumlu yanıt vererek dolaylı görüşmeleri kabul etmişti.

ABD-İran dolaylı görüşmelerinin ilk turu geçen hafta Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleşmişti. Beyaz Saray, görüşmelerin "son derece olumlu ve yapıcı" geçtiğini açıklarken, İran Dışişleri Bakanlığı ise görüşmeleri "yapıcı" olarak niteledi.