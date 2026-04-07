Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin İran Operasyonları JASSM-ER Stoklarını Kritik Seviyelere Düşürdü

07.04.2026 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü hava operasyonları, mühimmat stoklarının hızla azalmasına neden oldu. 1.000'den fazla JASSM-ER füzesi kullanılırken, mevcut durumda dünya genelinde yalnızca 425 adet füzeyle operasyon sürdürülüyor. Bu durum, ABD'nin küresel caydırıcılığı ve operasyonel sürdürülebilirliği üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor.

ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü geniş kapsamlı hava operasyonları, düşük görünürlüklü uzun menzilli seyir füzeleri gibi kritik mühimmatların yoğun kullanımına neden oluyor. AGM-158 JASSM-ER füzeleri bu operasyonlarda temel rol oynarken, savaş öncesi yaklaşık 2.300 adet olan stokların büyük kısmı tahsis edildi ve dünya genelinde sadece 425 adet kullanılabilir durumda kaldı.

Mart ayı sonunda Pasifik bölgesindeki stokların Orta Doğu'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı, bu da ABD'nin diğer operasyon sahalarındaki caydırıcılığını riske atıyor. Savaşın ilk dört haftasında 1.000'den fazla JASSM-ER füzesi kullanıldı ve AGM-158 JASSM ile birlikte stokların yaklaşık üçte ikisi İran operasyonlarına ayrıldı.

ABD genel mühimmat krizi yaşıyor; savaşın ilk 16 gününde 11 binden fazla mühimmat kullanıldı ve THAAD, PrSM gibi sistemlerin stokları da azalıyor. Bu tüketim, operasyonel sürdürülebilirliği ve küresel caydırıcılığı etkiliyor, yeniden üretim maliyeti 50 milyar dolara ulaşabilir.

Üretim kapasitesi yetersiz; Lockheed Martin'in 2026 için 396 adet JASSM-ER planı var, maksimum kapasite 860 adet/yıl, ancak mevcut tüketim hızında yerine koyma yıllar alabilir. Bu durum, Güney Çin Denizi gibi potansiyel çatışma senaryolarında ABD'nin hazırlığını sorgulatıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Operasyon, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
Başakşehir’de kafede silahlı saldırı Başakşehir'de kafede silahlı saldırı
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

23:53
Devrim Özkan’la barıştı mı Torreira’dan kafa karıştıran hareket
Devrim Özkan'la barıştı mı? Torreira'dan kafa karıştıran hareket
23:40
Ahmet Aras’ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
23:38
Lucescu’nun yerine göreve gelen Hagi’nin aylık maaşı ortaya çıktı Az bulan da var yeterli diyen de
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de
23:02
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
22:07
Trump’tan Putin’i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
21:55
Bursa’da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı
Bursa'da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 01:43:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.