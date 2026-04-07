ABD'nin İran Operasyonları JASSM-ER Stoklarını Kritik Seviyelere Düşürdü

ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü geniş kapsamlı hava operasyonları, düşük görünürlüklü uzun menzilli seyir füzeleri gibi kritik mühimmatların yoğun kullanımına neden oluyor. AGM-158 JASSM-ER füzeleri bu operasyonlarda temel rol oynarken, savaş öncesi yaklaşık 2.300 adet olan stokların büyük kısmı tahsis edildi ve dünya genelinde sadece 425 adet kullanılabilir durumda kaldı.

Mart ayı sonunda Pasifik bölgesindeki stokların Orta Doğu'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı, bu da ABD'nin diğer operasyon sahalarındaki caydırıcılığını riske atıyor. Savaşın ilk dört haftasında 1.000'den fazla JASSM-ER füzesi kullanıldı ve AGM-158 JASSM ile birlikte stokların yaklaşık üçte ikisi İran operasyonlarına ayrıldı.

ABD genel mühimmat krizi yaşıyor; savaşın ilk 16 gününde 11 binden fazla mühimmat kullanıldı ve THAAD, PrSM gibi sistemlerin stokları da azalıyor. Bu tüketim, operasyonel sürdürülebilirliği ve küresel caydırıcılığı etkiliyor, yeniden üretim maliyeti 50 milyar dolara ulaşabilir.

Üretim kapasitesi yetersiz; Lockheed Martin'in 2026 için 396 adet JASSM-ER planı var, maksimum kapasite 860 adet/yıl, ancak mevcut tüketim hızında yerine koyma yıllar alabilir. Bu durum, Güney Çin Denizi gibi potansiyel çatışma senaryolarında ABD'nin hazırlığını sorgulatıyor.