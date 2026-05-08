ABD, İran Petrol Tankerini Hedef Aldı

(ANKARA) - Khatam al-Anbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ordusunun ateşkesi ihlal ederek Hürmüz Boğazı çevresinde İran'a ait bir petrol tankerini ve başka bir gemiyi hedef aldığını açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre Zülfikari, ABD ordusunu "saldırgan, terörist ve bölücü" olarak nitelendirerek, İran'ın Jask bölgesindeki kıyı sularından Hürmüz Boğazı'na doğru seyreden bir İran petrol tankerinin hedef alındığını belirtti. Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah Limanı karşısında Hürmüz Boğazı'na giren başka bir geminin de saldırıya uğradığı ifade edildi.

Aynı açıklamada, ABD'nin bazı bölge ülkeleriyle iş birliği içinde Hamir, Sirik ve Qeshm Adası kıyılarındaki sivil bölgelere hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü.

Khatam al-Anbiya Merkez Karargahı Sözcüsü, bu saldırılara karşılık olarak İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ve Chabahar Limanı'nın güneyinde ABD askeri gemilerini hedef aldığını, söz konusu gemilere ciddi hasar verildiğini açıkladı.

Açıklamada, ABD ve ona destek veren ülkelere de uyarıda bulunularak, İran İslam Cumhuriyeti'nin herhangi bir saldırı ve şiddete karşı tereddüt göstermeden "ezici bir yanıt" vereceği vurgulandı.