ABD-İran Savaşına Destek Düşüşte - Son Dakika
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ABD-İran Savaşına Destek Düşüşte

ABD-İran Savaşına Destek Düşüşte
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Yeni bir ankete göre, ABD-İran savaşına destek, çatışmaların başlangıcından bu yana en düşük seviyede.

WASHINGTON, 28 Temmuz (Xinhua) -- Yeni bir ankete göre, ABD- İran savaşı beşinci ayına girerken, savaşa destek veren Amerikalıların oranı üçte bir seviyesine gerileyerek, çatışmaların başlangıcından bu yana en düşük seviyeye indi.

Reuters ve Ipsos'un cuma ile pazar günleri arasında gerçekleştirdiği ve sonuçları pazartesi günü yayımlanan ankete göre, katılımcıların yüzde 69'u, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD'nin İran'daki askeri müdahalesinin hedeflerini net bir şekilde açıklamadığını" düşünüyor. Bu görüşü paylaşanlar arasında Cumhuriyetçilerin oranı ise yüzde 40.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik ortak saldırılar başlattığı 28 Şubat'tan bu yana çatışmaları destekleyen ABD'lilerin oranı yüzde 40'ın altında seyrediyor.

Son dönemde yayımlanan anketler, savaşa yönelik kamuoyu tepkisinin giderek arttığını gösteriyor. Washington Post ve Ipsos'un kısa süre önce yayımladığı ortak ankete göre, ABD'lilerin yüzde 68'i savaşın "sürdürülmeye değmeyeceğini" düşünüyor.

Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran'la müzakerelere bir şans daha tanımak amacıyla ülkesinin İran'a yönelik saldırılarına ara verme kararı aldığını belirtirken, Tahran ile yapılacak görüşmelerin sonuçsuz kalması durumunda saldırıları yeniden başlatabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de geçen hafta Senato'da düzenlenen oturumda savaş için ek bütçe talebinde bulunmuştu. Hegseth, savaşın bugüne kadar 37,5 milyar dolara mal olduğunu belirterek, bunun mayıs ayında öngörülen 29 milyar dolarlık maliyet tahmininin üzerine çıktığını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-İran Savaşına Destek Düşüşte - Son Dakika

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