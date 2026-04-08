ABD-İran Savaşında 40 Gün Sonra Ateşkes Sağlandı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan ve dünya ekonomisini altüst eden savaşta tam 40 gün sonra ateşkes sağlandı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması şartıyla İran'a yönelik saldırıları iki hafta süreyle durduracaklarını, ateşkesin karşılıklı olacağını bildirdi. Bu açıklama, Trump'ın 'İran medeniyetini bir gecede yok etme' tehdidinden kısa süre sonra geldi ve ABD'nin nükleer silah kullanabileceği endişesine yol açmıştı.

Trump, ateşkesi duyurduğu açıklamasında İran'ın 'üzerinde çalışılabilir' 10 maddelik bir plan önerdiğini söyledi. Guardian gazetesine göre plan; İran'ın Hürmüz üzerindeki hakimiyetinin devamı, ABD ordusunun Ortadoğu'dan çekilmesi, İran'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması ve ABD ile yapılacak olası anlaşmaya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde güvence verilmesini içeriyor. İran Ulusal Güvenlik Konseyi ateşkesi onaylarken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini ve Lübnan için de geçerli olduğunu belirtti. Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada 'iki haftalık ateşkes Lübnan için geçerli değil' ifadesi kullanıldı. Hürmüz Boğazı'nın açılmasının yanı sıra İran'ın ABD, İsrail ve diğer bölge ülkelerine yönelik tüm saldırıları durdurmasının şart olduğu vurgulandı.

28 Şubat'ta başlayan savaşta İran'da bin 900'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Lübnan'da ise İsrail saldırıları sonucu bin 500'den fazla kişi öldü ve en az bir milyon insan evinden oldu. Ateşkes duyurusuyla petrol fiyatı hızla gerilemeye başladı; Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar seviyesinden işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki artış, Kasım ayında ara seçimlerin yapılacağı ABD'de Trump'ı baskı altında bırakıyordu ve savaş konusunda yoğun eleştirilere maruz kalıyor.