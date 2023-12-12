 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD, İran tarafından üretilen ağır suyu satın aldı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, İran tarafından üretilen ağır suyu satın aldı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD'nin İran tarafından üretilmiş ve nükleer reaktörlerde kullanılan ağır suyu satın aldığını doğruladı. İslami, UAEA ile işbirliğini sürdürdüklerini ve UAEA'nın nükleer faaliyetlerde bulunulduğu şüphesiyle erişim izni istediği iki yerle ilgili açıklama sunduklarını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın açıklamasına göre, ABD'nin İran üretimi ağır suyu bir aracı üzerinden satın aldığı biliniyor.

ABD, İran tarafından üretilen ağır suyu satın aldı
12.12.2023 - 13:29,  Güncelleme: 13:31
Abone Ol

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD'nin İran tarafından üretilmiş ve nükleer reaktörlerde kullanılan ağır suyu satın aldığını doğruladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İslami, başkent Tahran'da düzenlenen bir törende konuştu.

Ülkesinin nükleer programının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile Güvenlik Denetimi Anlaşmasına ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na dayandığını belirten İslami, bu temelde UAEA ile işbirliğini sürdürdüklerini ifade etti.

UAEA'nın nükleer faaliyetlerde bulunulduğu şüphesiyle erişim izni istediği iki yerle ilgili Ajansa açıklama sunduklarını aktaran İslami, bu meselenin çözülmesini umduklarını dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, ABD'nin nükleer reaktörlerde kullanılan İran üretimi ağır suyu satın aldığına ilişkin açıklamasına işaret eden İslami, bu konuda şu ifadelere yer verdi:

"Biz ağır suyumuzu resmi olarak satıyoruz. ABD, bir kez satın aldı ve bugün başka ülkelerden (satın almak için) talepler var. Bizim stratejimiz ağır suyu işleyip kurallar çerçevesinde kullanmaktır."

İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin ülkesinden aracı üzerinden ağır su aldığını duyurmuştu

İran ile P5+1 ülkeleri arasında Temmuz 2015'te varılan nükleer anlaşmanın ardından İran, ABD'ye 32 ton "ağır su" satışı için bir Amerikan şirketiyle anlaşma imzalandığını açıklamış ancak daha sonra anlaşmanın uygulanıp uygulanmadığına dair bilgi verilmemişti.

Nükleer anlaşmaya göre Tahran yönetimi, anlaşma uyarınca yeniden yapılandırılan Arak Ağır Su Reaktörü'nde ağır su kullanabilse de arz fazlası ağır su ya da zenginleştirilmiş uranyumu yurt. dışına satmak zorunda bulunuyor.

İran bu süreçte Rusya'ya da 70 ton ağır su sattığını duyurmuştu.

ABD, 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırımlar getirmeye başlamıştı. İran da buna karşılık nükleer anlaşmadaki taahhütlerini durdurmuştu.

Buna karşın İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 9 Aralık'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin yaptırımlar uygulamasına rağmen nükleer reaktörlerde kullanılan İran üretimi ağır suyu bir aracı üzerinden satın aldığını duyurmuştu.

Abdullahiyan, "ABD, İran'ın ağır suyunu bir aracı üzerinden satın alıyor. Batılı bir yetkili bana dünya çapında üretilen en kaliteli ağır suyun İran'a ait olduğunu söyledi." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Tahran, İran, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İran tarafından üretilen ağır suyu satın aldı - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:44:53. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, İran tarafından üretilen ağır suyu satın aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement