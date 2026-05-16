ABD İş Dünyası Çin ile İşbirliğini Artırmayı Bekliyor

16.05.2026 15:13
ABD'li iş liderleri, Trump'ın Çin ziyaretinde işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'a Çin ziyaretinde eşlik eden ABD'li iş dünyası temsilcileri, Çin ile işbirliğini derinleştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Birçok ABD'li şirketin üst düzey yöneticisi, teknoloji, havacılık ve tarım gibi alanlarda işbirliğini görüşmek üzere Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'ni ziyaret etti.

Çin pazarında 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren tarım şirketi Cargill'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Brian Sikes, kendisi ve diğer ABD'li iş dünyası liderlerinin son günlerde cesaret verici gelişmeler gördüğünü belirterek, iki taraf arasında iyi bir iletişim kurulduğunu ve ilişkilerin daha olumlu bir noktaya doğru ilerlediğini söyledi.

ABD'li çip üreticisi Qualcomm'un Başkanı ve CEO'su Cristiano Amon ise Çin'deki yapay zeka gelişimi konusunda oldukça iyimser olduğunu belirterek, sanayi sektöründeki fırsatlara dikkat çekti. "Çin'de büyümeye devam edeceğiz" diyen Amon, "Bence çok umut verici bir gelecek var" ifadelerini kullandı.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Ren Hongbin ise, iki devlet başkanı arasındaki görüşmenin iki ülkenin iş dünyaları arasında daha fazla ekonomik, ticari ve yatırım işbirliği için elverişli koşullar oluşturduğunu belirterek, Çin ve ABD iş dünyaları arasında daha fazla etkileşim ve işbirliğini teşvik etmek için çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

