ABD-İsrail Aseluye'ye Saldırdı

ABD- İsrail'in İran'ın güneyindeki Aseluye'de Pars Özel Ekonomik Bölgesi'ne düzenlediği saldırıda petrokimya üretim tesislerinin hasar gördüğü bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının Buşehr Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail, Aseluye kentindeki petrol tesislerine saldırdı.

A?seluye'deki Pars Özel Ekonomik Enerji Bölgesi'nin hedef alındığı saldırılarda can kaybı bildirilmedi.

Saldırılarda bir dizi petrokimya tesisinin zarar gördüğü ve hasarın boyutunun incelendiği aktarıldı.

ABD-İsrail daha önce de Aseluye'deki petrol tesislerini hedef almış, İran ise Hayfa rafinerisi ile bölgedeki ABD ile ortak petrol tesislerini vurarak saldırıya karşılık vermişti.