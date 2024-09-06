ABD, Eygi'nin Ölümü İçin İsrail'den Soruşturma Talep Etti - Son Dakika
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ABD, Eygi'nin Ölümü İçin İsrail'den Soruşturma Talep Etti

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili çok üzgün olduklarını ve İsrail'den soruşturma talep ettiklerini söyledi.

06.09.2024 22:16
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili çok üzgün olduklarını ve İsrail'den soruşturma talep ettiklerini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'la Michigan'a giderken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Jean-Pierre, İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Eygi'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, "Ayşenur Eygi adlı bir Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'daki trajik ölümünden derin rahatsızlık duyuyoruz. Olayla ilgili daha fazla bilgi almak üzere İsrail hükümetine ulaştık ve olayın soruşturulmasını talep ettik." dedi.

Olayla ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasını beklediklerini ve ancak bunun ardından gerekli sonuçları çıkaracaklarını kaydeden Sözcü, "Daha fazla bilgiye ulaştığımızda bunları paylaşacağız ve gerektiği gibi bunlara göre hareket edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu soruşturma konusunda İsrail hükümetine güvenip güvenmediği sorulan Beyaz Saray Sözcüsü, şu anda bu konuda daha fazla yorum yapamayacağını ve süreci takip edeceklerini belirtti.

ABD yönetiminin açıklamaları

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Sean Savett, Eygi'nin İsrail askerlerince başından vurularak öldürülmesine ilişkin AA muhabirinin sorusuna yazılı cevap vermişti.

Savett, açıklamasında, "Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin bugün Batı Şeria'daki trajik ölümünden dolayı derin rahatsızlık duyuyoruz, kalplerimiz onun ailesi ve sevdikleriyle beraber. Daha fazla bilgi için İsrail hükümetine ulaştık ve olayın soruşturulmasını talep ettik." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili, "Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermiyle saldırmış, saldırıda ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırılmıştı.

AA muhabirine konuşan Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahaleye rağmen kurtaramadıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Eygi'nin Ölümü İçin İsrail'den Soruşturma Talep Etti - Son Dakika

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