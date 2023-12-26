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ABD, İsrail'e Apache saldırı helikopteri satışını reddetti - Son Dakika
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ABD, İsrail'e Apache saldırı helikopteri satışını reddetti

İsrail medyasına göre ABD, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki saldırılarında kullanmak için talep ettiği Apache saldırı helikopterinin satışına onay vermedi. İsrail ordusu, ABD'den Apache saldırı helikopteri talebinde bulundu ancak talep reddedildi. İsrail'in hava operasyonlarını genişletmek için ihtiyaç duyduğu helikopterin satışı konusunda henüz nihai kararın verilmediği ancak İsrail'in baskı uygulamaya devam ettiği belirtildi.

ABD, İsrail\'e Apache saldırı helikopteri satışını reddetti
26.12.2023 - 20:05,
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İsrail medyası, ABD'nin, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki saldırılarında kullanmak için talep ettiği Apache saldırı helikopterinin satışına onay vermediğini yazdı.

İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesine ait "Ynet" haber sitesine göre İsrail ordusu, ABD'den Apache saldırı helikopteri talebinde bulundu ancak talep reddedildi.

Geçen haftalarda Pentagon'a iletilen talebin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 18 Aralık'ta Tel Aviv'de yaptıkları görüşmede de gündeme geldiği belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun hava operasyonlarını genişletmek için ihtiyaç duyduğu helikopterin satışı konusunda henüz nihai kararın verilmediği ancak İsrail'in baskı uygulamaya devam ettiği kaydedildi.

Apacheler Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'ın güneyinde kullanılacak

İsrail ordusunun, ABD'den satın almak istediği Apache saldırı helikopterlerini "Gazze'de, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerine yönelik operasyonlarda ve Batı Şeria'daki terörist hedefleri vurmak için" kullanacağı iddia edildi.

Haberde, İsrail Hava Kuvvetlerine ait sadece iki Apache helikopteri bulunduğu, bunların Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başından bu yana aktif olarak kullanıldığına işaret edildi.

ABD, İsrail'e 1973'ten bu yana en çok yardımı 7 Ekim sonrasında yaptı

Haberde, saldırı helikopteri talebi henüz onaylanmamış olmasına rağmen ABD'nin 6 Ekim 1973'teki savaştan sonra İsrail'e en fazla yardımı 7 Ekim'den sonra yaptığı aktarıldı.

ABD tarafından yapılan yardımlar arasında "uçaklar, gemiler, tank mermileri, özel uçak bombaları, dronlar, gece görüş ekipmanları, radarlar ve hatta zırhlı araçlar ve ambulanslar gibi binlerce silah sistemi ve mühimmatın olduğuna" dikkat çekildi.

Savaş malzemeleri Orta Doğu'daki ABD üslerindeki depolardan temin edildi

İsrail'e yapılan askeri yardımların Orta Doğu'daki ABD üslerindeki depolardan temin edildiğine yer verilen haberde, ABD yardımları olmasaydı İsrail ordusunun "savaşı devam ettirme ve düşmanı caydırma" konusunda zorluklarla karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

ABD ve Fransa'dan "Hizbullah'la savaşa girmekten kaçının" baskısı

ABD'nin, Lübnan'daki Hizbullah güçleriyle savaşa girmekten kaçınması için İsrail'e baskı yaptığı iddia edilen haberde, İsrail'in "şu ana kadar ABD ve Fransa'nın baskılarına boyun eğdiği ve çatışmayı kuzeye doğru genişletmekten kaçındığı" belirtildi.

Yediot Ahronot, daha önce yayımladığı haberde, ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e askeri mühimmat yüklü 230'dan fazla kargo uçağı ve 20 gemi gönderdiğini yazmıştı.

İsrail medyası da Savunma Bakanlığı verilerine dayanarak Gazze Şeridi'ne yapılan saldırıların şu ana kadarki maliyetinin 65 milyar şekel (yaklaşık 17,5 milyar dolar) olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA
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