ABD, İsrail'e İlave Yakıt Uçakları Gönderecek - Son Dakika
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ABD, İsrail'e İlave Yakıt Uçakları Gönderecek

17.07.2026 20:23
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ABD, İran'a karşı askeri baskıyı artırmak amacıyla İsrail'e ilave yakıt ikmal uçakları gönderecek.

ABD yönetiminin, İran'a yönelik saldırıların kapsamının genişletilmesi olasılığı çerçevesinde İsrail'e onlarca ilave yakıt ikmal uçağı göndermeyi planladığı öne sürüldü.

Amerikan Axios haber platformunun 3 ABD'li ve bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda düzenlenen toplantıda, kendisine sunulan yeni askeri planları değerlendirdi.

ABD'li yetkililer, planlar arasında İran'ın elektrik santralleri gibi altyapı tesislerinin hedef alınması, nükleer tesislere yönelik saldırıların artırılarak zenginleştirilmiş uranyumun daha derine gömülmesinin sağlanması ve Pickaxe Dağı bölgesinde yapım aşamasında olduğu belirtilen yer altı tesisinin bombalanmasının bulunduğunu ifade etti.

Saldırılar konusunda henüz nihai kararın verilmediğini belirten yetkililer, Trump'ın, Tahran yönetimini Hürmüz Boğazı'nı açmaya ve nükleer program konusunda sunulan talepleri kabul etmeye zorlayacak ölçüde "askeri baskıyı artırmayı" değerlendirdiğini ileri sürdü.

"İsrail'e ilave ikmal uçaklarının konuşlandırılacağı" iddiası

İsrailli yetkili ise ABD yönetiminin gelecek günlerde İsrail'e onlarca daha yakıt ikmal uçağı göndermeyi planladığını ve bu planı İsrail yönetimine bildirdiğini savundu.

ABD'nin halihazırda Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ile Ramon Havalimanı'nda yaklaşık 60'a yakın yakıt ikmal uçağının bulunduğunu belirten yetkili, gönderilmesi planlanan yeni uçaklarla bu sayının ABD-İsrail/İran Savaşı'nın başlangıcındaki seviyeye çıkarılmasının hedeflendiğini öne sürdü.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İsrail'e İlave Yakıt Uçakları Gönderecek - Son Dakika

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