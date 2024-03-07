ABD, İsrail'e silah tedarikini durdurmamak için çalışıyor

ABD'nin, İsrail hükümetinin davranışlarından hoşnut olmamasına rağmen Avrupa'nın, Tel Aviv yönetimine silah tedarikini durdurmaması için çalıştığı belirtildi.
İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yayınlanan haberde, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın, Washington'da ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ele alınan konulara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ile ABD arasındaki ilişkilerde yaşanan krizin son haftalarda "derinleştiği ve gerçek bir öfkeye dönüştüğü" ifade edilen habere göre, Gantz'ın Washington'da gerçekleştirdiği görüşmelerde, ABD'li üst düzey yetkililer, İsrail hükümetine ve tutumuna güvenmediklerini dile getirdi.
Gazze'deki insani durumun ana gündem maddesini oluşturduğu görüşmelerde, ABD'li yetkililer, İsrail'in bu konuda daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini düşündüklerini iletti.
ABD'li yetkililer Gantz'a, "Başbakan Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesi üyesi Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer bize, ocak ayı sonunda savaşın üçüncü aşamasına geçileceğini söyledi ancak pratikte bu gerçekleşmedi, bilakis savaşın Refah'a doğru genişlemesi bekleniyor." dedi.
Gantz ise yetkililere, İsrail'in, Refah'tan vazgeçemeyeceğini ve bu adımın gerekli olduğunu açıkça ifade etti.
ABD'li üst düzey yetkililer Gantz'a "Washington yönetiminin, başta İngiltere olmak üzere, Avrupa'nın, İsrail'e silah yaptırımı uygulamaması için çalıştığını, bu türden yaptırımların uygulanması durumunda ABD'nin de bu yönde adım atması gerekeceğini" iletti.
Gantz ise ABD'li yetkililere "silah desteğini durdurmayın" çağrısında bulundu.
ABD'li yetkililer, "İsrail'in davranışlarından duyulan öfkeye rağmen silah desteğini durdurma gibi bir planın olmadığını" vurguladı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Gantz, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüşmesinde "İsrail'in uluslararası hukuk doğrultusunda hareket ettiğini" iddia etmiş ve Sunak'tan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle İsrail'e yaptırımlar konusunda herhangi bir adım atmamalarını istemişti.
İngiliz medyasında ise Binyamin Netanyahu hükümetinin Refah kentine karadan yıkıcı bir saldırı başlatması halinde, Londra'nın İsrail'e silah ihracatı iznini askıya alabileceğine işaret edilmişti.
Son Dakika › Güncel › ABD, İsrail'e silah tedarikini durdurmamak için çalışıyor - Son Dakika
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 16 yaşındaki bir çocuğu kamelyada oturduğu sırada pompalı tüfekle öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının, cinayeti işleme sebebinin, 1 hafta önce maktulden dayak yediği olduğunu söylediği öğrenildi.
Amasya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak yollarla yurda getirilerek kayıt dışı olarak sevk edildiği tespit edilen 3 kilo külçe altın ele geçirildi. Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, bir yolcu otobüsünde yapılan üst aramada zula şeklinde saklanmış 6 parça halinde toplamda 3 kilo altın bulundu. Gözaltına alınan şahıs adli mercilere sevk edildi.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri ve Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Öğrenciler, İsrail aleyhine sloganlar atarak ve dövizler taşıyarak tepkilerini dile getirdi. Grup adına yapılan açıklamada, İsrail'in yıllardır süren katliamlarına dikkat çekilerek, binlerce insanın hayatını kaybettiği ve Gazzelilerin insani ihtiyaçlarının karşılanamaz hale geldiği vurgulandı. Ayrıca, Amerika'nın Gazze'ye yardım ettiği iddialarına da itibar edilmediği belirtildi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
Muş Alparslan Üniversitesi'nin hayata geçirdiği 'Muş Ekolojisinde Karabuğday Yetiştiriciliği ve Yayımı Projesi' kapsamında Bulanık ilçesinde düzenlenen programda çölyak hastalarına glütensiz ürünler dağıtıldı. Muş Çölyak Derneği tarafından hazırlanan düşük proteinli ve glütensiz ürünler, Bulanık Kaymakamlığı konferans salonunda çölyak hastalarına verildi. Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Bulanık'ta çölyak hastalarına sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yaklaşık 3.500 yeni yerleşim birimi inşasını onaylamasını kınadı. Mısır, uluslararası toplumu İsrail'in yerleşim politikasını reddetmeye ve bu politikanın meşru olmadığını teyit etmeye çağırdı. Ayrıca Mısır, İsrail'in Filistin halkına yönelik uluslararası hukuk ihlallerini durdurma ve Filistin devletinin tanınmasını destekleme sorumluluğunu üstlenme çağrısı yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?