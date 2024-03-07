ABD, İsrail'e silah tedarikini durdurmamak için çalışıyor - Son Dakika
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ABD, İsrail'e silah tedarikini durdurmamak için çalışıyor

ABD'nin, İsrail hükümetinin davranışlarından hoşnut olmamasına rağmen Avrupa'nın, Tel Aviv yönetimine silah tedarikini durdurmaması için çalıştığı belirtildi. İsrail ile ABD arasındaki ilişkilerde yaşanan krizin son haftalarda "derinleştiği ve gerçek bir öfkeye dönüştüğü" ifade edilen habere göre, Gantz'ın Washington'da gerçekleştirdiği görüşmelerde, ABD'li üst düzey yetkililer, İsrail hükümetine ve tutumuna güvenmediklerini dile getirdi.

07.03.2024 18:17  Güncelleme: 18:22
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ABD'nin, İsrail hükümetinin davranışlarından hoşnut olmamasına rağmen Avrupa'nın, Tel Aviv yönetimine silah tedarikini durdurmaması için çalıştığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yayınlanan haberde, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın, Washington'da ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ele alınan konulara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ile ABD arasındaki ilişkilerde yaşanan krizin son haftalarda "derinleştiği ve gerçek bir öfkeye dönüştüğü" ifade edilen habere göre, Gantz'ın Washington'da gerçekleştirdiği görüşmelerde, ABD'li üst düzey yetkililer, İsrail hükümetine ve tutumuna güvenmediklerini dile getirdi.

Gazze'deki insani durumun ana gündem maddesini oluşturduğu görüşmelerde, ABD'li yetkililer, İsrail'in bu konuda daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini düşündüklerini iletti.

ABD'li yetkililer Gantz'a, "Başbakan Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesi üyesi Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer bize, ocak ayı sonunda savaşın üçüncü aşamasına geçileceğini söyledi ancak pratikte bu gerçekleşmedi, bilakis savaşın Refah'a doğru genişlemesi bekleniyor." dedi.

Gantz ise yetkililere, İsrail'in, Refah'tan vazgeçemeyeceğini ve bu adımın gerekli olduğunu açıkça ifade etti.

ABD'li üst düzey yetkililer Gantz'a "Washington yönetiminin, başta İngiltere olmak üzere, Avrupa'nın, İsrail'e silah yaptırımı uygulamaması için çalıştığını, bu türden yaptırımların uygulanması durumunda ABD'nin de bu yönde adım atması gerekeceğini" iletti.

Gantz ise ABD'li yetkililere "silah desteğini durdurmayın" çağrısında bulundu.

ABD'li yetkililer, "İsrail'in davranışlarından duyulan öfkeye rağmen silah desteğini durdurma gibi bir planın olmadığını" vurguladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Gantz, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüşmesinde "İsrail'in uluslararası hukuk doğrultusunda hareket ettiğini" iddia etmiş ve Sunak'tan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle İsrail'e yaptırımlar konusunda herhangi bir adım atmamalarını istemişti.

İngiliz medyasında ise Binyamin Netanyahu hükümetinin Refah kentine karadan yıkıcı bir saldırı başlatması halinde, Londra'nın İsrail'e silah ihracatı iznini askıya alabileceğine işaret edilmişti.

Kaynak: AA

Washington, Tel Aviv, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İsrail'e silah tedarikini durdurmamak için çalışıyor - Son Dakika

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