ABD, İsrail'e yönelik güvenlik yardımlarını gözden geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, İsrail'e yönelik güvenlik yardımlarını gözden geçiriyor

ABD, İsrail\'e yönelik güvenlik yardımlarını gözden geçiriyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'e yönelik yakın vadeli güvenlik yardımlarının akıbetini belirlemediğini açıkladı. Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, İsrail'in Refah'a kara saldırısıyla ilgili olarak sevkiyatı durdurulan silah yardımının akıbeti konusunda nihai bir karar verilmediğini belirtti. ABD Başkanı Joe Biden ise Refah'a geniş çaplı bir saldırı durumunda silah göndermeyi durduracağını söylemişti.

10.05.2024 00:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin İsrail'e yönelik yakın vadeli güvenlik yardımlarını gözden geçirdiğini belirterek, sevkiyatı durdurulan silah yardımının akıbeti ile ilgili nihai bir kararı vermediklerini bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, gündemdeki gelişmeler hakkında soruları cevapladı.

Ryder, ABD'nin İsrail'e milyarlarca dolarlık güvenlik yardımı yaptığını hatırlatarak, geçen hafta sevkiyatı durdurulan silahlarla ilgili "Şu anda yakın vadeli bazı güvenlik yardımlarını gözden geçiriyoruz." dedi.

İsrail'in Refah'a kara saldırısı ile ilgili ABD'nin görüşlerini çok açık şekilde ifade ettiğini vurgulayan Ryder, bununla bağlantılı sevkiyatı durdurulan silah yardımının akıbeti konusunda nihai bir kararın verilmediğinin altını çizdi.

Ryder, "Refah'taki durumu değerlendirdiğimizde, bu sevkiyata ara verme kararı aldık ve bu sevkiyata nasıl devam edileceği konusunda nihai bir karar verilmedi. Ancak özellikle 900 kilogramlık bombaların kullanımına ve Gazze'nin diğer bölgelerinde gördüğümüz gibi yoğun bir ortamda yaratabilecekleri etkiye odaklandık." diye konuştu.

"Gazze'nin dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olduğunu bile bile bu bombaların kullanımına en baştan niye kısıtlama getirmediniz?" şeklindeki soruya Ryder, "Başından beri İsrail'in Hamas tehdidine karşı nasıl yaklaşması gerektiği konusunda çok tutarlı davrandık. Masum sivillerin güvenliğini sağlamak için daha fazla şey yapılması gerektiği konusunda da çok açıktık." yanıtını verdi.

Ryder, İsrail'e en son ne zaman bomba sevkiyatı yapıldığı sorusu üzerine "bu bilgiye sahip olmadığını" belirtti.

Bu bombalarla ne kadar sivilin öldürüldüğü sorusuna da Ryder, "Böyle bir rakama sahip değilim." yanıtını verdi.

Pentagon'un ABD silahları ile Gazze'de ne kadar sivilin öldürüldüğü konusunda bir inceleme yapıp yapmayacağı şeklindeki bir soruyu ise Ryder, "Şu anda odak noktamız Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve aynı zamanda İsrail'in kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olmasını sağlamaya devam etmek." diye yanıtladı.

Ryder, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Gazze'de ABD bombalarının sivillerin öldürülmesinde kullanıldığı" itirafının ABD'yi İsrail'in suç ortağı yapıp yapmayacağı şeklindeki bir soruya karşılık ise "Bu çatışma ilerledikçe Gazze'deki sivil halk üzerinde yarattığı talihsiz etkiyi gördük ve masum sivillerin öldürüldüğünü görmek istemediğimizi çok açık bir şekilde ifade ettik." diye konuştu.

Biden yönetimi, kapsamlı Refah saldırısına karşı

Biden, dün CNN'e verdiği röportajda, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söylemişti.

ABD Başkanı, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." diye konuşmuştu.

Biden yönetimi, Refah'a yönelik olası kara saldırısının daha çok sivil ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı endişesi ile İsrail'in,Refah'ta sivilleri korumaya yönelik gerçekçi bir plan içermeyen herhangi bir kapsamlı kara saldırısına karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İsrail'e yönelik güvenlik yardımlarını gözden geçiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:02 Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
22:37 TBMM’de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım TBMM'de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım
21:51 İsrail’e silah sevkiyatını durdurması ABD’yi karıştırdı “Biden görevden alınsın“ çağrısı İsrail'e silah sevkiyatını durdurması ABD'yi karıştırdı! "Biden görevden alınsın" çağrısı
21:25 Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
00:12 UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde final eşleşmeleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde final eşleşmeleri belli oldu
00:00 Eurovision’a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı
23:24 Beşiktaş başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
22:53 Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak
21:56 Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu’yu kınadı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı
21:53 TikTok, Türkiye’de yasaklanacak mı TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi TikTok, Türkiye'de yasaklanacak mı? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi
21:45 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak
21:32 Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 00:49:04. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, İsrail'e yönelik güvenlik yardımlarını gözden geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement