ABD-İsrail Hava Saldırısı: 2 Ölü, 4 Yaralı

ABD- İsrail'in Irak'ın Enbar vilayetindeki Haşdi Şabi üssüne düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haşdi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Enbar'a bağlı Rutba ilçesinde bulunan Haşdi Şabi 17'inci Tugay Sorumluluk Sahası İsrail-ABD tarafından hedef alındı. Saldırı sonucunda iki 2 yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Irak'ın farklı bölgelerindeki Haşdi Şabi mevzileri sık sık bu tür hava saldırılarına maruz kalıyor. Öldürülen Haşdi Şabi mensupları için genelde başkent Bağdat'ta cenaze merasimleri düzenleniyor.