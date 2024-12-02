ABD, İsrail'i Ateşkes İhlali Sebebiyle Uyardı - Son Dakika
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ABD, İsrail'i Ateşkes İhlali Sebebiyle Uyardı

ABD, İsrail'in Lübnan'daki ateşkes antlaşmasını ihlal ettiğini bildirerek uyardı.

02.12.2024 16:19
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ABD yönetiminin, Lübnan'da varılan ateşkes antlaşmasını ihlal ettiği için İsrail'i uyardığı belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, ABD yönetiminin İsrail'i ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine ilişkin uyardı.

Söz konusu kaynakların, "Özellikle Beyrut semalarına İsrail insansız hava araçlarının görünür ve duyurulur şekilde geri dönmesi olmak üzere İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal etti." dediği aktarıldı.

Lübnan'da ateşkesin sürmesi için "her tarafın itidalli olmasına ihtiyaç duyulduğunu" dile getiren kaynaklar, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği yönünde uyarısını Tel Aviv yönetimine ilettiğini paylaştı.

İsrail ordusunun ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana iki kişinin ölümü ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ihlallerinin sayısı en az 73'e yükseldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in ateşkes şartlarını ihlal etmediğini öne sürmüştü.

Yediot Ahronot gazetesinde daha önce yayımlanan haberde, Fransa'nın İsrail'i Lübnan'da ateşkesin ihlal edilmemesi konusunda uyardığı kaydedilmişti.

Haberde, Fransa tarafının, İsrail'e son 24 saatte Lübnan'da 52 ateşkes ihlalinin gerçekleştiğini ve 3 Lübnanlının öldüğünü ilettiği belirtilmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "İsrail, Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz ya da havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İsrail'i Ateşkes İhlali Sebebiyle Uyardı - Son Dakika

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