ABD, İsrail'in aldığı silahları uluslararası hukuka uygun kullandığına dair güvence aldı - Son Dakika
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ABD, İsrail'in aldığı silahları uluslararası hukuka uygun kullandığına dair güvence aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında kullandığı Amerikan silahlarının uluslararası hukuka uygun şekilde kullanıldığına dair yazılı güvence aldığını açıkladı. İsrail'in yanı sıra diğer ülkelerden de benzer güvencelerin alındığı belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden, silah yardımı alan ülkelerden yazılı güvence talep etmiş ve bu güvencelerin yıllık olarak Kongre'ye sunulmasını kararlaştırmıştı.

26.03.2024 02:09  Güncelleme: 02:13
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'in, ABD'den aldığı silahları "uluslararası hukuka uygun şekilde" kullandığına ilişkin yazılı güvence verdiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde İsrail'in Amerikan silahlarının kullanımına ilişkin yanıtı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Miller, İsrail'in yanı sıra Kolombiya, Irak, Kenya, Nijerya, Somali ve Ukrayna'dan yazılı olarak güvence mektuplarını aldıklarını ve bu yazılı güvencelerin söz konusu ülkeler tarafından "ABD silahlarını uluslararası hukuka uygun şekilde kullandıklarının ve kullanacaklarının" teminatı olduğunu belirtti.

Sözcü Miller, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın geçen hafta konuyla ilgili sözlü beyanatının ardından Tel Aviv yönetiminin Washington'a yazılı güvenceyi ilettiğini ifade etti.

"İsrail'in, savaşın icra edilmesi ya da insani yardımların tedariki noktasında uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini tespit etmedik." diyen Miller, böylelikle İsrail'in ABD'den aldığı silahları savaş hukukuna ve ilgili uluslararası hukuk kurallarına uygun kullandığını temin ettiklerini savundu.

Söz konusu güvenceleri temel alarak mayıs ayında Kongre'ye bu yönde resmi bildirimde bulunacağını kaydeden Miller, bu bildirimlerin ilgili memoranduma uygun şekilde yapılmaya devam edeceğini belirtti.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına kayıtsız destek veren ABD, söz konusu silahların sivillerin katledilmesinde kullanıldığı gerekçesiyle yoğun eleştiri alıyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Şubat'ta yayımladığı memorandumda, Dışişleri Bakanlığının ABD'den silah yardımı alan ülkelerden 45 gün içinde yazılı güvence almasını ve bu güvencelerin yıllık olarak Kongre'ye sunulmasını karara bağlamıştı. Memorandumda, yazılı güvenceyi vermeyen ülkelere askeri yardımların geçici olarak askıya alınabileceği kaydedilmişti.

Söz konusu memorandumun İsrail'in Gazze'de kullandığı Amerikan silahlarıyla ilgili olabileceği yorumları Amerikan medyasına yansımış, Biden yönetimi ise söz konusu yazılı güvencelerin ilgili tüm ülkelerden istendiğini dile getirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İsrail'in aldığı silahları uluslararası hukuka uygun kullandığına dair güvence aldı - Son Dakika

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