ABD, İsrail'in Gazze'de sivilleri bombalamasını kınadı

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NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insansız hava aracıyla izlediği 4 sivili bombalamasıyla ilgili, "İsrail'in savaş hukuku ihlallerini soruşturma sorumluluğu var." açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Katar merkezli Al Jazeera kanalının yayınladığı görüntüler hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Görüntüleri teyit etmediklerini ancak içeriği çok rahatsız edici bulduklarını aktaran bakanlık sözcüsü, İsrailli yetkililerden daha fazla bilgi talep ettiklerini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "İsrail'in savaş hukuku ihlallerini soruşturma sorumluluğu var." dedi.

İsrail'in sorumluları tespit etmesi ve cezalandırması gerektiğini aktaran bakanlık sözcüsü, aynı zamanda benzer ihlallerin tekrar gerçekleşmesini engellemesi gerektiğini kaydetti.

Han Yunus'un Sikke bölgesinde şubat başlarında İsrail İHA'larından çekildiği aktarılan görüntülerde; yürüyen 4 Filistinli sivilin, izlendikten kısa süre sonra birkaç kez atılan bombalarla tek tek hedef alındıkları yer alıyor.

Görüntülerde, İsrail tanklarının yerle bir ettiği bölgede, yıkıntılar arasında evlerini veya geriye kalanları aramak için yürüyen genç erkekler görülüyor.

4 sivilin silah taşımadığı ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı da görüntülerden açıkça anlaşılıyor.