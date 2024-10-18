ABD, İsrail'in Gazze'den Çekilmesini İstiyor

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ülkesinin nihai olarak İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekildiğini görmek istediğini belirtti.

Sözcü Miller, haftalık basın toplantısında AA muhabirinin, İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'ın İsrail ordusunun Gazze'de yıllarca aktif şekilde kalacağını öne süren sözleriyle ilgili sorusunu yanıtladı.

"Nihayetinde İsrail'in Gazze'den tamamen çekildiğini görmek istiyoruz" diyen Miller, ABD'nin bu çağrısını yinelemiş oldu.

Miller, Gantz'ın yorumlarına doğrudan yanıt vermekten kaçınarak, "Her ülkenin olduğu gibi İsrail'in de halkına yönelik terörist tehditleri ele alma hakkı var. Ancak bizim görmek istediğimiz şey bu savaşın sona ermesi, Gazze'den kaynaklanan terör tehdidinin ortadan kalkması ve nihayetinde İsrail'e düşman olmayan bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak siyasi bir yolun açılmasıdır." diye konuştu.

İsrail ordusunun dün Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'de öldürüldüğünü açıklamasının ardından Ulusal Birlik Partisi lideri ve eski Savaş Kabinesi Bakanı Gantz, X'ten yaptığı paylaşımda, Sinvar'ın öldürülmesini "önemli bir başarı" olarak nitelendirmiş ancak bunun savaşın sonu anlamına gelmediğini vurgulamıştı.

Gantz, İsrail ordusunun "gelecek yıllarda Gazze Şeridi'nde operasyon yapmaya devam edeceğini" ve İsrail'in Sinvar'ın ölümünü "Hamas'ın yönetimini değiştirmek üzere rehineleri geri getirmek için" kullanması gerektiğini belirtmişti.