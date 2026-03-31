ABD, İsrail'in İdam Yasasını Eleştirmedi
ABD, İsrail'in İdam Yasasını Eleştirmedi

31.03.2026 09:58
ABD Dışişleri, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam yasasını eleştirmekten kaçındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisi'nde kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan "idam yasasını" eleştirmekten kaçındı.

ABD Dışişleri Bakanlığından, İsrail'de onaylanan yasaya ilişkin AA muhabirine yapılan açıklamada, "ABD, terörden suçlu bulunan kişiler için İsrail'in kendi yasa ve cezalarına karar vermeye dair egemenlik hakkına saygı duyuyor." ifadesi kullanıldı.

Tartışmalı idam yasasına yönelik eleştiri getirilmeyen açıklamada, ABD'nin, İsrail'in bu tür tedbirleri "adil bir dava ve uygun adil yargılama güvenceleri ile koruma yöntemlerine saygı çerçevesinde uygulayacağına güvendiği" savunuldu.

Filistinli mahkumlara idam cezası öngören yasa

İsrail Meclisi dün, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı belirtilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtiliyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydediliyor.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösteriliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

