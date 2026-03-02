ABD-İsrail, İran\'da nükleer tesisi vurdu

İran'ın Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) temsilcisi Reza Najafi, 35 üyeli yönetim kurulu toplantısında gazetecilere konuştu. Najafi, ABD ve İsrail'in düzenlediği askeri operasyonlar sırasında Natanz'daki devasa nükleer tesisin vurulduğunu söyledi.

"BARIŞÇIL TESİSLERE SALDIRDILAR"

Najafi, "Dün yine İran'ın barışçıl, güvenli nükleer tesislerine saldırdılar" ifadelerini kullandı. Reuters muhabirinin hangi tesisin hedef alındığı yönündeki sorusuna ise "Natanz" yanıtını verdi.

ABD DAHA ÖNCE DE AYNI TESİSİ VURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Haziran 2025 tarihinde İran'ın nükleer altyapısına yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Missouri'den havalanan B-2 Spirit bombardıman uçaklarının, 18 saatlik uçuşun ardından Natanz ve Fordo Nükleer Tesislerine yönelik sığınak delici mühimmatlarla saldırı düzenlediği bildirilmişti. ABD'li kaynaklara göre bu operasyonda, yaklaşık 14 ton ağırlığındaki GBU-57 (MOP) bombaları kullanılmıştı.

Eş zamanlı olarak bölgedeki denizaltılardan fırlatılan yaklaşık 30 adet Tomahawk füzesi; Natanz, İsfahan'daki yer üstü tesislerini, enerji nakil hatlarını ve komuta kontrol merkezlerini hedef almıştı. Operasyon sonrası hazırlanan raporlarda, yer altındaki ana santrifüj salonlarında ağır hasar meydana geldiği, ancak radyasyon sızıntısı saptanmadığı belirtilmişti.

TESİS GÜÇLENDİRİLMİŞTİ

Son olarak Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü (ISIS), Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu Tahran yakınlarındaki Kazma Dağları'ndaki tünel kompleksine ait 10 Şubat tarihli yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin yer aldığı bir raporu kamuoyuyla paylaştı. Yayımlanan rapor, tesisin derinliklerine inen iki ana tünel girişinde savunma ve tahkimat kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarının sürdüğünü belgeledi. Bölgedeki hareketliliği gün yüzüne çıkaran uydu görüntüleri; tesis genelinde ekskavatörler, hafriyat kamyonları, beton mikserleri ve vinç gibi çok sayıda ağır iş makinesinin aktif bir operasyon yürüttüğünü ortaya koydu.