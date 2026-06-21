ABD-İsrail Krizi Tırmanıyor - Son Dakika
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ABD-İsrail Krizi Tırmanıyor

21.06.2026 15:21
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İsrail basını, ABD'nin Lübnan'dan asker çekme talebinin 'an meselesi' olduğunu bildirdi.

İsrail basını, ABD-İsrail krizinin tırmandığını belirterek Washington yönetiminin Tel Aviv'den işgal altında tuttuğu Lübnan'ın güneyinden askerlerini çekmesini istemesinin artık "an meselesi" olduğunu iddia etti.

Israel Hayom gazetesinin ABD ve İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Lübnan'ın güneyinden çekilmenin Tel Aviv yönetiminin kırmızı çizgisi olduğu belirtildi.

Habere göre, Beyaz Saray'a yakın bir kaynak, ABD'nin İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin an meselesi olduğunu ifade ederek bu talep geldiğinde İsrail ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oldukça zor bir durumda kalacağını vurguladı.

ABD'den gelecek bu talebe hazırlanan Netanyahu'nun yakın çevresi, İsrail üzerindeki Amerikan baskısının arttığına, ABD ile krizin tırmandığına ve iki ülke arasındaki durumun zorlaştığına işaret etti.

Haberde, buna karşın İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini söyleyerek "kırmızı çizgi"yi pekiştirdiği ifade edildi.

İran ile ABD arasındaki 14 maddelik İslamabad Mutabakatı'nın Lübnan dahil olmak üzere savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesini içermesi İsrail'de tepki ile karşılanmıştı.

İsrailli yetkililer, Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıklarken, İsrail ordusu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürmüştü.

İsrail ordusunun saldırılarının yoğunlaşmasının ardından 19 Haziran'da Lübnan ile yeni bir ateşkesin yürürlüğe girdiği açıklanmasına karşın saldırılar devam etmiş, dün İsrail basını Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıları durdurması yönünde talimat verdiğini iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, mutabakat zaptına ilişkin İsviçre'de başlayan görüşmeler hakkında, "Lübnan dahil bütün cephelerde savaşın sona erdirilmesi hükmü uygulanmadığı sürece nihai anlaşma için müzakerelerin başlaması mümkün değil." demişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-İsrail Krizi Tırmanıyor - Son Dakika

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