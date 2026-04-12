Hürmüz Boğazı'nın Açılması ve Savaşın Öngörülemeyen Sonuçları

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı hava saldırılarının 40. gününde geçici ateşkes sağlandı. Pakistan'daki müzakerelerde, savaş başladıktan sonra İran tarafından kapatılan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması önemli bir gündem maddesi haline geldi. Oysa Amerikan-İsrail ortak saldırısının siyasi hedefleri arasında Hürmüz Boğazı yer almıyordu; bu durum, savaşın önceden hesaba katılmayan sonuçlarından sadece biriydi.

Savaşlar genellikle planlandığı gibi ilerlemez ve seyrini değiştiren sayısız faktör vardır. Bu faktörlerin bazıları başlangıçta önemsiz görünebilir. Örneğin, Atina'nın 2500 yıl önce Sicilya'yı işgal girişiminde, General Nikias'ın çekilme kararını ay tutulması nedeniyle ertelemesi, ordunun yok olmasıyla sonuçlanmıştı. Atinalılar, düşmanın direncini yanlış değerlendirerek seferi uzatmış ve kayıplarını kabullenemeyerek daha fazla kaynak harcamıştı, bu da 'batık maliyet yanılgısı'nın bir örneği olarak görülüyor.

Prusyalı general Carl von Clausewitz, savaşta basit görünen faktörlerin önemli sonuçlar doğurabileceğini vurgulamıştır. Benzer şekilde, ABD'nin Vietnam Savaşı'nda hava bombardımanlarının işe yaramayacağını anlamasına rağmen, daha fazla asker göndererek savaşı tırmandırması, bu yanılgının bir başka örneğidir. Politika yapıcılar, kayıplarını telafi etmek için daha fazla yatırım yaparak siyasi felaketlere yol açabilirler.