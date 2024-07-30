ABD, İsrail ve Lübnan arasındaki gerginliği önlemek için diplomatik çabaları destekliyor

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NEW ABD yönetimi, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki gerginliğin önlenmesi için diplomatik çabaları desteklemeye devam edeceğini ve diplomasinin, "ileriye doğru en iyi yol" olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında, İsrail ile Lübnan arasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Patel, hafta sonu yaşanan olaydan bu yana İsrailli ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla sürekli görüşmelerde bulunduklarını ifade ederek, ABD'nin, İsrail'i Lübnan ve Golan Tepeleri'nden ayıran Mavi Hat boyunca diplomatik bir çözüme ulaşma çabalarını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Bölgede gerginliğin tırmanışından her türlü kaçınmak istediklerini ve diplomasinin "ileriye doğru en iyi yol" olduğunu aktaran Patel, "İsrailli ve Lübnanlı sivillerin evlerine dönmelerine ve barış ve güvenlik içinde yaşamalarına izin verecek diplomatik bir çözüm için çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

???????- Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklarken, Hizbullah ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ardından "Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı. İsrail ordusu, dün Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenlemiş, bugün de Beyrut'ta meydana gelen patlamaların arkasında olduğunu açıklamıştı.