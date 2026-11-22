ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Jay Clayton, Başkan Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "arkadaşım" şeklinde nitelemesinin "son derece uygun" olduğunu bildirdi.

Clayton, ABC News televizyonuna yaptığı konuşmada Trump'ın Putin'i "arkadaşım" diye nitelemesine yönelik "O ortamda 'arkadaş' terimini kullanmak son derece uygundur." ifadesini kullandı.

Televizyon sunucusunun Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını hatırlatarak Putin'in ABD'nin dostu olup olmadığı yönündeki sorusuna Clayton, "O, Ukrayna konusunda Amerika'nın dostu değil. Kesinlikle değil." yanıtını verdi.

Zirve

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Şıncın kentinde 17-19 Kasım'da düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'nde, Putin'i işaret edip "O benim arkadaşım" ifadesini kullanmıştı.

Trump, daha sonra Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde Asya turunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Putin'le Çin'de yaptıkları üçlü zirvenin tarihi olduğunu belirtmişti.

Putin ve Şi ile görüşmesine yönelik Trump, "Putin ile harika bir ilişkim var ve bu iyi bir şey, Şi ile de çok iyi bir ilişkim var ve bu da iyi bir şey. Ülkemiz şu anda güvendeyse sebebi budur." değerlendirmesini yapmıştı.