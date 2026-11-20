ABD Hazine Bakanlığı, Meksika kartellerinin yasa dışı uyuşturucu ticaretine yardım eden iki uluslararası örgüte ve bu örgütlerin Kanada merkezli liderlerine yaptırım uygulama kararı aldı.

Bakanlığın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), açıklamasında, İtalya merkezli suç örgütü Ndrangheta ve Avustralya merkezli Comanchero Outlaw Motosiklet Çetesi (Comanchero Outlaw Motorcycle Gang) hakkında yeni yaptırım uyguladığını bildirdi.

İki örgütün Meksika kartellerinin yasa dışı uyuşturucu ticaretine yardım ettiği belirtilen açıklamada 'Ndrangheta'nın "Avrupa'daki kokain ticaretinin önemli bir kısmını kontrol ettiği" ve Comancheros'un "dünyanın en kazançlı yasa dışı uyuşturucu pazarlarından bazılarına erişim sağladığı" ileri sürüldü.

Karar doğrultusunda iki örgüte ve bu örgütlerin Kanada merkezli liderlerine yaptırım uygulandı.

Yaptırım uygulanan isimler Angelo Figliomeni, Cosimo Figliomeni, Vincenzo DeMaria, Rocco Remo Commisso, Francesco Commisso ve Luigi Vescio Sr. olarak kayda geçti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de açıklamasında "Karteller tek başlarına faaliyet göstermezler. Uyuşturucu sevkiyatı yapmak, yasa dışı yollardan elde edilen gelirleri aklamak ve nihayetinde Amerikalıları narkotik maddelerle zehirlemek için Comancheros ve 'Ndrangheta gibi diğer suç örgütlerine ihtiyaç duyarlar." ifadelerini kullandı.