ABD KDC'deki Saldırıyı Kınadı

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile yaptığı görüşmede, Goma kentine yapılan saldırıyı kınadıklarını ve ülkenin egemenliğine saygı duyduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Rubio, KDC Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Rubio ile Tshisekedi, ikili ve bölgesel konularda işbirliğinin devamı ile ilgili konuları ele aldı.

Rubio, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup tarafından Goma'ya yapılan saldırıyı kınadı ve ABD'nin KDC'nin egemenliğine saygı duyduğunu teyit etti.

Bakan Rubio ve Cumhurbaşkanı Tshisekedi ayrıca, Luanda Süreci'nin ilerletilmesinin önemi ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenco'nun KDC-Ruanda görüşmelerini en kısa sürede yeniden başlatma çabaları konusunda mutabık kaldılar.

?KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşatarak, yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirdi.

Birleşmiş Milletler ve KDC'nin, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise bu iddiaları reddediyor.

Kongo'nun doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasının ardından "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra "M23" olarak anılmaya başladı.

M23 üyeleri, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.