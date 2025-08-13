ABD, KDC'ye Yaptırımlar Uyguladı - Son Dakika
ABD, KDC'ye Yaptırımlar Uyguladı

13.08.2025 09:27
ABD, KDC'deki yasadışı mineral ticareti nedeniyle çeşitli kuruluşlara yaptırım getirdi.

ABD yönetimi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) kritik minerallerin yasa dışı satışıyla bağlantılı olduğu iddia edilen kuruluşları yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından, konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların, 2022-2024 yıllarında mineral açısından zengin Rubaya bölgesindeki maden sahalarını kontrol eden Coalition des Patriotes Resistants Congolais-Forces de Frappe (PARECO-FF) adlı silahlı grubunun yanı sıra bu bölgeden kaçak yollarla çıkarılan kritik mineralleri sattığı iddia edilen Kongolu Cooperative des Artisanaux Miniers du Congo (CDMC) adlı madencilik şirketini ve bu mineralleri satın aldığı belirtilen Hong Kong merkezli East Rise Corporation Limited ile Star Dragon Corporation Limited şirketlerini hedef aldığı kaydedildi.

Çatışma bölgelerinden çıkarılan minerallerin ticaretinin "Kongolu siviller üzerinde ölümcül etki yarattığı, yolsuzluğu körüklediği ve yasalara saygılı işletmelerin KDC'ye yatırım yapmasını engellediği" vurgulanan açıklamada, "Hazine Bakanlığı, ABD ve müttefiklerinin ulusal savunması için hayati önem taşıyan kritik minerallere erişimini engelleyen gruplara karşı harekete geçmekte tereddüt etmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, KDC'nin doğusunda süren istikrarsızlığın binlerce sivilin ölümüne ve kitlesel yerinden edilme krizine yol açtığı belirtilerek son dönemde Ruanda destekli 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun bölgesel kontrol sağlamasının ve KDC yanlısı milislerin misilleme saldırılarının, mevcut durumu daha da kötüleştirdiğinin altı çizildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
