ABD-Kenya Sağlık Anlaşması Askıya Alındı

ABD hükümeti, Kenya Yüksek Mahkemesi'nin verdiği koruyucu tedbir kararı nedeniyle Kenya ile imzalanan 1,6 milyar dolar tutarındaki sağlık işbirliği çerçeve anlaşmasının mahkeme nihai kararını verene kadar askıya alındığını bildirdi.

Kenya basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin Nairobi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Susan M. Burns, Nyeri kentinde düzenlediği basın toplantısında, anlaşmanın Yüksek Mahkeme kararına kadar uygulanmayacağını söyledi.

Burns, Washington yönetiminin anlaşmanın kapsamına ilişkin tek taraflı bir karar alamayacağını ve sürecin mahkeme kararına bağlı olduğunu ifade etti.

ABD'nin Kenya hükümetiyle temaslarını sürdürdüğünü belirten Burns, anlaşmanın nasıl hayata geçirileceğine ilişkin istişarelerin devam ettiğini kaydetti.

Burns ayrıca bu süreçte Kenya'nın sağlık sisteminin ABD Büyükelçiliği dış yardım ofisi ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) gibi kanallar aracılığıyla desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

Anlaşma, 4 Aralık 2025'te Kenya Başbakanlık Müsteşarı Musalia Mudavadi ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından imzalanmış, törene Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto da katılmıştı.

Beş yıl içinde kademeli olarak aktarılması planlanan fonlarla, Kenya'da sağlık altyapısının dijitalleştirilmesi, acil durumlara hazırlığın güçlendirilmesi, sağlık iş gücü ile tedarik zincirinin geliştirilmesi hedefleniyordu.

Kenya Yüksek Mahkemesi ise anlaşmada yer alan sağlık ve kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddeler nedeniyle koruyucu tedbir kararı alarak uygulamayı durdurmuş, özellikle tıbbi ve hassas kişisel verilerin paylaşımına imkan tanıyan düzenlemeleri askıya almıştı.